El amor hacia los perros la motivó a crear una marca de accesorios ergonómicos para mascotas.

Koko’s Puertorican Handmade es una marca local que se dedica a la confección de accesorios de perro desafiando la estética y apostando a la comodidad de la mascota.

“Para mí siempre es importante que los perritos se sientan cómodos, por eso se me ocurrió la idea de crear pañitos que se pasen por el collar, porque de esa forma el perrito se ve lindo, pero se siente cómodo”, explicó la creadora de Koko’s Puertorican, Katherine Rodriguez.

La idea comenzó en el 2018, cuando la artesana pasó un proceso difícil en el que estuvo encamada por más de un mes, debido a una operación de emergencia en su cadera. Como parte del proceso de recuperación, su esposo le regalo un perrito poddle, quien se convirtió rápidamente en su mejor amigo.

“Tenía que buscar algo en lo que entretenerme porque no podía caminar, no podía hacer nada solo estar sentada o acostada y comencé a cocerle pañitos a Koko, el poddle. La gente que me venía a visitar siempre me decían que debía seguir cociendo porque los pañitos estaban quedando lindos y así fue como surgió la idea de crear una marca de accesorios de perrito inspirado en Koko”, dijo Rodriguez.

La marca se ha seguido expandiendo y ha creado collares, leash, lazos, gorras y arnés para perros y gatos. Todos los productos son confeccionados a mano por la artesana. “Todas las órdenes las realizo personalizadas y a la medida de la mascota, siempre nos gusta que el cliente utilice su creatividad para crear las combinaciones de las piezas”, añadió.

Además, la marca lazó una nueva colección de madres denominada Mommy and me, donde realizan un set de mascarilla para adulto en combinación con el pañito, collar y leash del perro.

“Adaptamos nuestro producto a la nueva realidad, y quisimos lanzar esta colección para que las personas que tienen hijos de cuatro patas tengan la oportunidad de combinar sus mascarillas con filtro con el set de su perrito. Aunque la nombramos Mommy and me, las piezas son unisex”, comentó.

Para las personas que estén interesadas en realizar órdenes pueden escribirles por las redes sociales tales como Facebook e Instagram: @kokospuertoricans.