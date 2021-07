Krispy Kreme lanza nueva colección Minis

SAN JUAN – La cadena de donas en Puerto Rico presentó su nueva colección de cuatro donas tamaño Mini, con la novedad de dos nuevas versiones rellenas.

Con el lanzamiento de las nuevas Minis, también se innova a nivel mundial, al presentar las primeras Minis rellenas. Localmente se desarrollaron los moldes que dan forma a las Minis que luego serán rellenadas artesanalmente; este producto no existe en ningún páis del mundo Krispy Kreme. Las nuevas Minis rellenas son la Quesito y la Hazelnut Kreme, los dos sabores más populares en las donas tamaño regular. Además de estas dos nuevas Minis, estarán disponibles la Original Glazed y la nueva Purple Confetti.

Hace exactamente un año que la cadena que se reconoce por la variedad de donas preparadas al momento artesanalmente presentó en la Isla la versión de donas pequeñas, a las que llamó Minis. Ese evento marcó una nueva etapa en las ventas de la cadena localmente pues con esta adición se creó un producto ideal para obsequiar y disfrutar complementando la compra de las donas tamaño regular. Esto resultó en un impulso en el tráfico de personas a las tiendas y por ende un aumento importante en las ventas.

“Justo en medio de las restricciones que llegaron con la pandemia, lanzamos las donas Minis y la aceptación de los invitados fue inmediata. En momentos donde la gran mayoría de las alternativas de entretenimiento estaban prohibidas, nuestras tiendas y servi-carros se convirtieron en la salida segura para muchos. Al visitarnos y toparse con las nuevas Minis, el momento era ideal para probarlas, así es que se convirtieron en las favoritas de muchos. Es por esto que hemos creado esta nueva colección”, comentó Felipe Flores, vicepresidente senior de mercadeo.

El invitado podrá escoger entre la caja de 16 Minis presurtidas o podrá igualmente hacer su propia combinación de sabores en la caja de 16. El precio de la caja es de $10.59.

Las tiendas Krispy Kreme Doughnuts de Puerto Rico están ubicadas en; Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas están abiertas de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y en The Mall of San Juan de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. viernes y sábados, y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos.

Para más información sobre Krispy Kreme visite www.facebook.com/krispykremepr o llame al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY).