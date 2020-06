Jayleen Rodríguez

Con la intención de minimizar el consumo y producción de basura, la joven Krystal Acevedo creó una línea de productos ecoamigables y accesibles al público enfocados mayormente de uso en el hogar.

“Comencé a practicar el ‘zero waste’, luego de que, en Cabo Rojo -en el 2017- se privatizara el recogido de basura. En ese momento estaba buscando una forma de minimizar el gasto en de bolsas de basura que obligaba el municipio a comprar y comencé a buscar opciones de minimizar la cantidad de basura que se generaba a diario en mi hogar”, explicó.

En medio de esa investigación, la empresaria tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar en una compañía que le brindó la oportunidad de presentar información sobre el modelo de vida minimalista y ‘zero waste’. “En ese momento aproveché la oportunidad para realizar encuestas donde le preguntaba a las personas si comprarían esos productos compostables y ecoamigables y, para mi sorpresa, la mayoría de las personas contestó que sí, por lo que me di cuenta de que el problema era la falta de productos accesibles localmente”, comentó Acevedo.

El enfoque de La Banasta está en reusar. “Reciclar en Puerto Rico no es viable, la clave está en reusar y comprar conscientemente. Nosotros vendemos cepillos hechos de celdas naturales y madera que sirven para limpiar y de esta manera minimizamos el riesgo de que pedazos de plástico caigan en el desagüe y que finalmente esos plásticos lleguen a los océanos, lo mejor de comprar productos hechos de materiales naturales es que cuando ya no sirva o no lo quieras utilizar más, lo puedes enterrar y devolver a la naturaleza eso que le pertenece y poco a poco se irá desintegrando”, recalcó.

Según la empresaria, lo más importante al comprar un artículo compostable o natural, es estar bien orientado porque si compras un producto natural o ecoamigable para luego tirarlo a la basura no estás contribuyendo al cambio, sino que estás generando la misma basura, ya que el proceso de descomposición dentro de una bolsa será más lento y finalmente se convertirá en basura, lo que no resuelve nuestro problema de exceso de basura y plástico.

Para órdenes pueden acceder a la página web de la compañía: www.labanastapr.com o a través de las redes sociales de Instagram: @la_banasta.