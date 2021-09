La Cladestina

Una artesana puertorriqueña, Wanda Capossiello, emprendió su marca de productos para el cuidado de la piel a base de cannabinoides (CBD), en medio de la pandemia.

“Yo comencé la marca en medio de un proceso difícil en el que me sentía deprimida. En la búsqueda de mi bienestar me recetaron cannabis medicinal y yo siempre buscaba opciones de baño, ya que soy amante de las duchas largas y del cuidado de la piel, pero en los dispensarios de cannabis medicinal no había variedad de productos para el baño. Así fue como se me ocurrió emprender un negocio en el que confeccionara productos de baño a base de CBD, que es un ingrediente de la planta del cannabis, pero legal para uso cotidiano ya que no contiene THC (tetrahidrocannabinol)”, explicó la emprendedora, Wanda Capossiello.

La marca confecciona jabones, cremas, mascarillas, sueros para el rostro, pasta de diente, teses de baño entre otros artículos para el cuidado de la piel a base de semillas de ‘Hemp’, mejor conocido como CBD, que es una propiedad de la planta del cannabis.

“Manufacturo en pequeñas cantidades productos naturales para el cuerpo con CBD, desde las extracciones hasta los productos, todo es manufacturado por mí”, explicó la empresaria, Wanda Capossiello.

El camino de emprendimiento para Wanda no ha sido fácil, ya que se ha encontrado con muchos tropiezos debido a que su producto está ligado a la planta del cannabis.

“Emprender no ha sido sencillo, porque no he podido solicitar ayudas económicas para pequeños comerciantes debido a que mi producto es a base de CBD, que a pesar de que es completamente legal, muchas agencias tienen cláusulas que no me permiten solicitar incentivos”, recalcó.

Todos los productos que confecciona La Clandestina son libres de crueldad animal, libres de plásticos y hechos con materiales reciclables, con la intención de aportar al planeta.

La empresaria, además, planifica crear una red de apoyo para ayudar a mujeres que como ella tengan el interés de incursionar en el mundo de los productos de belleza y cuidado de la piel a base de CBD. “El proyecto se llama @Hempmama.pr en Instagram, y lo que busco con esta nueva idea es visualizar las oportunidades que hay en el campo de los productos a base de CBD y crear una comunidad de personas que nos apoyemos en el proceso”, explicó.

Los productos se venden en su página web: www.laclandestinacbd.com y varios jabones en la página de P.R. Produce. La meta de la artesana es lograr tener su propia tienda física y vender los productos en varios establecimientos en la Isla.