La excampeona mundial Cindy Serrano retará a la campeona mundial AMB y FIB Katie Taylor en Chicago, Illinois

CHICAGO – La primera cartelera en los Estados Unidos de ‘DAZN’ del promotor Eddie Hearn, tendrá en una de las pelas estelares a la puertorriqueña Cindy ‘Checkmate’ Serrano (27-5-3, 10 KOs), de Carolina, quien enfrentará a la campeona mundial peso ligero de la FIB y AMB Katie Taylor (9-0, 4KOs), de Irlanda, el 6 de octubre en Chicago, Illinois. Lugar por confirmar.

Cindy, ha ostentado campeonanos mundiales en las 126 libras, bajo la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y en las 130 y 135 libras con la Federación Universal de Boxeo (UBF, siglas en inglés).

“Estoy contenta por este gran reto. Sé que me están subestimando y creen que soy fácil pero si miran mi récord, podrán ven que he peleado con chicas más grande y en su casa en las 147 y 154 libras. Cuando enfrenté a Ann Sophie Mathis en Francia, ella tenía marca de 24 victorias y una derrota con 21 nocauts y pensaban que porque la pelea era en las 147 libras y yo nunca he peleado en ese peso, me iban a noquear y no fue así. Voy a mí y espero que las grandes peleadores como Taylor sigan obteniendo experiencia porque mi hermana Amanda ya lleva varios meses retándolas y no quieren”, dijo Cindy Serrano.

Taylor, una medallista olímpica de oro, primero tendrá que vencer a Kimberly Connor en el O2 Arena en Inglaterra el 28 de julio, pero como se espera que obtenga la victoria, su enfrentamiento contra Serrano será un asunto mucho más competitivo.