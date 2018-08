“La historia me ha dado la razón”, afirma exgobernador Alejandro García Padilla

SAN JUAN – El exgobernador, Alejandro García Padilla dijo el martes que la historia le dio la razón sobre su postura de no pagar la deuda de Puerto Rico, mientras mantuvo su rechazo a que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer y el aspirante a la gobernación, Roberto Prats hayan laborado para la firma de cabildeo DCI Group que favorece que se pague la deuda de la isla.

“La historia me ha dado la razón. La deuda no se podía pagar. Y mira que me cayeron chinches. ¿Cuántas de las medidas que yo impuse que me criticaron, se han cambiado? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque tenía razón. Lo digo de nuevo con la tranquilidad de que no aspiro ni voy a aspirar a ningún puesto político”, dijo García Padilla en entrevista radial (WKAQ).

Las declaraciones del exmandatario se dieron en reacción a la reunión de la Junta de Gobierno del PPD en la que se discutió la relación de Ferrer y Prats con DCI Group.

“Sería injusto decir que me satisface o no porque no estuve allí (en la reunión de la Junta). Ahora bien. Dos cosas. Entiendo que Roberto Prats ha difundido y dio ayer una declaración jurada en la Junta de Gobierno en la que declaró bajo juramento que él no ha tenido contratos con DCI y que él personalmente no tuvo contratos con esa empresa que yo la considero, y voy a explicar por qué, la considero una empresa criminal que se dedicó a difamar al pueblo de Puerto Rico y a difamarme a mí”, dijo.

“Con lo que yo no estoy satisfecho es con que se pretenda estar con Dios y con el diablo. No se puede estar a favor de los puertorriqueños y a favor de los acreedores extranjeros. No se puede. Es una contradicción. Y eso no hay manera de justificarlo. Ahora los mismos que me estuvieron dando ‘puñalás’ to’ el cuatrienio, de repente se sienten ofendidos con Héctor y con Roberto porque cabildeaban”, agregó.

Se refirió a los que se opusieron a su propuesta del impuesto al valor añadido (IVA). “Yo me refiero a los que decían que yo tenía que pagar la deuda y a la misma vez le pedían préstamos al Banco Gubernamental (de Fomento). Me refiero a los que decían que yo no había administrado bien el gobierno y a la misma vez administraban su municipio con préstamos. Yo me refiero a los que hicieron obras en su municipio gracias a dinero que yo le di y después iban a tu programa a decir que después no se tomarían una foto conmigo”, sostuvo.

Sin embargo, García Padilla no quiso decir categóricamente que también se refería a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. “Igual que uno tiene que decir las verdes, dice las maduras. El Partido Popular ganó 45 municipios incluyendo la capital de Puerto Rico y lo rescató con Carmen Yulín y lo ha ganado dos veces. Algo bueno supongo que piensan los residentes de San Juan que la han reelegido. Tampoco yo puedo hacer lo mismo que me hicieron. Sería yo igual a ellos si me pongo a quemarlos públicamente”, expresó.

Agregó que “la gente sabe lo que pasó. Hoy la gente paga contribución sobre ingresos, le descuentan del cheque gracias a un grupito de legisladores populares, algunos de ellos que son populares cuando le conviene y a un grupo de alcaldes que me hicieron la vida imposible. Esa es la verdad. De hecho, algunos exgobernadores también se opusieron a eso. Los puertorriqueños somos como de los 20 países que quedan en el mundo que pagan contribución sobre ingresos gracias a este grupito que me hizo la vida imposible. Entonces, de repente ellos se sienten ofendidos por algo que estuvo mal hecho. No se puede”.

“En el Partido Popular no pueden haber asesores ni directores de Departamentos que a la misma vez en su tiempo libre ayudan al Partido Popular y en sus horas de oficina son abogados de los grandes acreedores extranjeros. Eso no puede pasar. Eso no es del Partido Popular”, concluyó.