La Isla comenzará a recibir cruceros el martes

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel A. Pizá Batiz, anunció que este próximo martes, 3 de agosto, se reiniciarán las operaciones de los cruceros en la Isla bajo un protocolo delineado junto al Departamento de Salud, la Compañía de Turismo y la línea de cruceros Carnival Cruise Line para controlar la exposición al COVID-19.

El primer crucero con pasajeros pautado para arribar a la Isla será el Carnival Mardi Gras, luego que el gobierno estableciera acuerdos con Carnival Cruise Line, dijo en declaraciones escritas el director de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado.

El titular de Puerto, por su parte, explicó que, como parte del protocolo, los cruceros de Carnival deberán tener un mínimo de 95 por ciento de pasajeros y tripulación vacunados contra el COVID-19. De igual manera se le exigirá a todo pasajero no vacunado someterse a una prueba molecular antes de embarcar.

Los pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba del COVID-19, no podrán bajar a tierra. Estos serán identificados con un brazalete.

“Antes de atracar, el crucero deberá enviar una declaración certificando el porcentaje de vacunación del barco, así como también un manifiesto de los no vacunados. Aquellos barcos que no cumplan, no podrán atracar en nuestros muelles”, destacó Pizá Batiz.

“Estamos confiados en que se siga al pie de la letra el protocolo de salubridad diseñado por la línea de crucero para reducir el riesgo y poder controlar la exposición del virus. La pandemia no ha acabado, pero el avance en la vacunación en nuestra Isla nos permite un grado de flexibilización para retomar la normalidad y recuperarnos de manera sostenible bajo un proceso estructurado”, dijo.

“Estaremos sumamente pendientes para asegurarnos que no pongamos a nuestra gente en peligro. Sabemos cuán importante es la industria turística para el desarrollo económico de nuestra Isla, pero tenemos bien presente nuestra responsabilidad de velar por la salud de nuestro pueblo”, expresó, por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.