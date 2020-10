La Junta de Supervisión Fiscal asigna fondos adicionales a la CEE para las Elecciones Generales y el Plebiscito

SAN JUAN – El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, honorable Francisco J. Rosado Colomer informa que, la Junta de Supervisión Fiscal (Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico) aprobó la asignación $2,534,000.00 de fondos adicionales a la CEE para la celebración de las Elecciones Generales y el Plebiscito.

El Art. 6.13 del Código Electoral de Puerto Rico 2020, establece “un fondo para fortalecer los esfuerzos de ayuda a los electores que necesiten transportación y orientación para movilizarse a sus centros de votación”.

Los fondos asignados se utilizarán de la siguiente manera: para cumplir con el Art. 6.13-Transportación y Otros Mecanismos de Movilización de Electores y para cubrir los gastos de alimentos para los funcionarios de colegio, la impresión de Manuales y Reglamentos para las Elecciones Generales y el Plebiscito y para los Invitados Internacionales que son los magistrados de los diferentes organismos electorales de los cuales desde 1996, la CEE es miembro oficial.

La Junta de Supervisión Fiscal ha reconocido la importancia del proceso electoral al otorgar estos fondos tan necesarios para cumplir con la misión de la Comisión de llevar a cabo un proceso transparente y eficiente. Agradecemos a la Junta la apertura de escuchar nuestra solicitud.