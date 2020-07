La pelúa te lo compra

A pesar de que la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha significado la pérdida de empleo para cientos de personas, para otras como Jaycilín Velázquez ha servido como impulso para emprender.

“En medio de esta situación, estaba buscando una segunda fuente de ingresos y se me ocurrió lanzar una publicación en Facebook promocionando el servicio de ir al supermercado y hacer la compra por la persona. Para mí sorpresa, hay muchas personas que tenían esa necesidad y comenzaron a hacerme pedidos”, contó.

La dinámica entre el cliente y Jaycilín es a través de mensaje o llamada. La persona interesada debe enviar fotos de los productos que desea a modo de lista para que la empresaria tenga una idea clara de lo que va a buscar.

“Realmente hago las compras como si fueran para mí con mucho amor, y si algún producto que el cliente pidió no lo hay disponible me comunico de inmediato para dejarle saber”, explicó.

Según la empresaria la mayoría de sus clientes son personas que no tienen tiempo de ir al supermercado o que no les gusta tener que hacer sus compras. “Tengo muchos clientes que son dueños de negocio y que su tiempo no les da para tener que hacer largas filas para poder suplirse de los artículos que necesitan”.

Desde que comenzó ha realizado más de 40 compras en diferentes establecimientos, aunque mayormente las realiza en megatiendas.

Aunque la mayoría de sus clientes le encargan comprar comida, también ha hecho compras de acondicionadores de aire y artículos del hogar. “Yo no planifique ser emprendedora, esto salió como improvisado y mucha gente me ha dicho que patentice mi marca y que haga todo mas formal, pero todavía no he tomado ninguna decisión, aunque me encantaría continuar brindando el servicio porque me he dado cuenta de que hay una necesidad”, dijo.

Las entregas se realizan en área metro, mayormente, aunque Velázquez asegura que está dispuesta a realizar entregas a pueblos más distantes, pero con un costo adicional.

El servicio comienza desde $25, dependiendo de la cantidad de lugares que tenga que visitar. “El costo no es por la cantidad de cosas que la persona ordene, sino por la cantidad de lugares a los que tenga que ir para completar su pedido”, dijo Velázquez.

Para órdenes se pueden comunicar directamente a su número telefónico: (787) 455-2024.