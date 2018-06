La seis veces campeona mundial Amanda Serrano ya tiene trazado sus próximos compromisos

Luego de debutar en las artes marciales mixtas ( MMA, siglas en inglés ), la cotizada boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano, natural de Carolina, ya cuenta con tres escenarios para continuar su carrera en el MMA y hacer historia en el boxeo profesional.

Para este sábado, 16 de junio, Serrano, competirá en torneo de Jiu-Jitsu brasileño en York College en Jamaica, Nueva York.

“Competiré en torneo No-Gi, que es Jiu-Jitsu brasileño. La diferencia es que no puedes agarrar a la oponente por el uniforme para tirarla al piso ó para tomar otro tipo de ventaja. Tampoco se usa el uniforme tradicional, se usa uno más pegado. Esto me servirá de mucha experiencia para mi regreso al MMA. Este torneo sacará a una ganadora el mismo día y estoy trabajando fuerte para que sea yo. Puede que termine haciendo entre 3 ó 4 peleas ese día, todo dependerá de cuantas mujeres compitan. Las peleas son de un asalto y duran cinco minutos. En otras palabras, si no haces los ajustes rápido, pierdes”, dijo Serrano.

La carolinense, quien es la primera boxeadora profesional en ganar campeonatos mundiales en cinco categorías de peso, buscará reinar en una sexta división en el mes de agosto, gesta que no ha sido lograda en el boxeo femenino. La fecha del combate y demás detalles, se anunciarán en los próximos días.

“Estoy preparándome para romper mi propia marca de campeona mundial de 5 divisiones. La pelea será en las 140 libras. Ya mismo me informan la fecha pero mi promotor Lou DiBella me garantizó que será en agosto en Nueva York. Me siento muy entusiasmada con la oportunidad de convertirme en la única sexta campeona mundial femenina y de Puerto Rico”, expresó Serrano, quien ha ganado cetros mundiales en las 118, 122, 126, 130 y 135 libras.

“Hago mi pelea de boxeo en agosto y lo próximo es regresar al MMA entre los meses de septiembre y octubre”, manifestó Serrano, quien en su debut en el artes marciales mixtas en el mes de abril, empató con la experimentada peleadora Corina Herrera, de México.