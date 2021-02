Lanzan campaña para la adopción de mascotas

(Foto/Archivo)

HUMACAO – La organización dirigida por jóvenes Puerto Rico Cambia junto al Faro de Animales, lanzaron esta semana a través de las redes sociales una campaña donde invitan a que la gente adopte a las mascotas.

“Esta iniciativa nace de un grupo de jóvenes de nuestra entidad que querían este año impactar a esta población en Puerto Rico que muchas veces es olvidada.” expresó Kristopher Marrero, Administrador Comunitario de Puerto Rico Cambia.

Marrero señaló que Puerto Rico Cambia estará adoptando el Faro de Animales de Humacao para brindarles ayuda durante el año.

“Contamos con un grupo de pet lovers dentro de la organización grande así que lo que hemos hecho es poner a disposición del refugio la mano de obras y artículos que necesitan. De igual forma tenemos a varias empresas que nos estarán dando el apoyo para el impacto comunitario.”

Por su parte Liza Arias, directora del Faro de los Animales añadió “estamos sumamente agradecidos por grupos como PR Cambia que entienden la necesidad e importancia del trabajo voluntario para organizaciones como El Faro de los Animales. Los eventos catastróficos de los últimos años han impactado de manera casi irreversible a muchos y en el caso de los santuarios para animales sin hogar, el trabajo no solo no se detiene por huracanes, terremotos y pandemias si no que aumenta por el éxodo de la isla y la situación precaria de las familias puertorriqueñas.

“El Faro lleva 20 años salvando vidas y con el apoyo de ustedes planeamos continuar muchos años más.” destacó Arias.

Los líderes de la entidad informaron que hay diversas maneras de unirse a esta iniciativa desde adoptando o aportando.

“Invitamos a todos los pet lovers a conectarse a través de nuestras redes sociales (Facebook: Puerto Rico Cambia, Instagram y Twitter: PRCambia) y poder adoptar a una de las mascotas o si no a que pueda hacer una aportación monetaria donde con lo recaudado estaremos comprando alimentos para las mascotas.” añadió Christopher Volmar, Gerente de Proyectos de Puerto Rico Cambia.

Si usted está interesada en la adopción de mascotas puede llamar al 939-247-3120. Si usted está interesada o interesado en hacer un donativo para la compra de alimentos y artículos para los animales puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-528-7306 o a través de PayPal utilizando el correo electrónico puertoricocambia@gmail.com

“El domingo 28 de febrero de 2021 estaremos movilizando a un gran grupo de voluntarios hacia las facilidades del Faro de Animales de Humacao y ayudarles en la limpieza de las áreas, el aseo a las mascotas entre muchas otras cosas más.” concluyó Volmar.