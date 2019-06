Lanzan campaña para mantener las playas limpias en la tradicional Noche de San Juan

SAN JUAN – “Tírate tú, pero no la basura”, este es el llamado que tiene como intención mantener las playas limpias en la tradicional celebración de la Noche de San Juan que se celebra el 23 de junio.

Esta campaña de concienciación es liderada por la organización Scuba Dogs Society. La agencia de publicidad 33 desarrolló el concepto creativo que tiene como objetivo crear concienciasobre la limpieza de las playas durante la celebración de la noche de San Juan, y de que cada persona se haga responsable de disponer de la basura que genere esa noche en la playa. Lacampaña publicará como un servicio público en prensa, radio, billboards y redes sociales desde el 16 hasta el 23 de junio.

“El mensaje busca conectar con todas aquellas personas que visitan las playas de Puerto Rico para celebrar la Noche de San Juan. Tradicionalmente la gente aprovecha para despejarse de la mala vibra tirándose de espaldas, así que la línea de “tírate tú, pero no la basura” hace énfasis en que quien se tiene que tirar es la persona más no la basura, ya que una playa limpia no es cuestión de suerte, depende de todos nosotros para mantenerla. Así que utilizamos este ritual para que las personas lleguen preparados para recoger los desperdicios que generen y recuerden la importancia de la limpieza de nuestras playas” destacó Gerson Lugo, socio fundador de 33.

La directora ejecutiva de la organización Scuba Dogs, Ana Trujillo, expresó que como organización “estamos muy satisfechos por una excelente campaña de concienciación ciudadana a cargo de los creativos de la agencia”. Durante el día de esta celebración la organización y sus voluntarios llevarán a cabo diferentes esfuerzos para educar y concienciar sobre la importancia de la limpieza de las playas.