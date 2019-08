CAROLINA – Si ganar un título es difícil, lograr cuatro en ristra es aún más complicado. Pues, las tetracampeonas Gigantes de Carolina saldrán este año en búsqueda de su quinto campeonato en línea y así convertirse en el primer quinteto en realizar esa hazaña en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las Gigantes vencieron el año pasado a las Atenienses de Manatí en el máximo de siete partidos para unir su nombre junto a las dinastías de las Pollitas de Isabela y las Valencianas de Juncos, otros dos equipos con cuatro coronas consecutivas. A pesar de ser el equipo más ganador desde el 1989, con 14 títulos, lo más que habían ganado era tres torneos al hilo. De hecho, Carolina lleva siete trofeos en las últimas ocho temporadas.

Para la cita con la historia, las Gigantes tendrán de regreso a gran parte de la plantilla que alzó la copa del BSNF en la pasada campaña, sumado a la incorporación de Geena Gómez, una armadora, de 5’10 de estatura, egresada de San Diego State University, con experiencia en Reino Unido y de proyección a formar parte de la Selección en el futuro.

“Tenemos que trabajar duro. No vamos a tener una jugadora, Tayra (Meléndez), que fue un ‘link’ dentro del equipo, que nos dio muchas cosas. Este año va a ver una refuerzo diferente. Y, van a ver unas jugadoras nuevas que veremos cómo resultan dentro de la confección del equipo”, explicó Carlos Calcaño, quien regresa como dirigente del quinteto, luego de dos campeonatos.

“El año pasado teníamos a Nici (Gilday). Nos dio buenos puntos, defendió bien”, recordó. “Por eso la armadora (Geena Gómez) es bien importante. Yo la vi, se ve bien, es una muchachita serena, sabe lo que está haciendo, tira bastante bien de afuera, es rara porque es zurda, pero ella se está ajustando al juego ahora. Se está ajustando a un nuevo ‘coach’, se está ajustando a las jugadoras. Yo creo que ella va aceptar el reto”.

La Más Valiosa del 2018, Whitney Bays, repite como una de las importadas del quinteto. En esta ocasión será acompañada por Hailey Dunham. La estadounidense es una delantera, de 6’2 de estatura, que participó en la NCAA con la Universidad del Sur de California. A nivel profesional, jugó en Grecia, Portugal, Argentina y Luxemburgo. Su última participación fue en España, allí vio acción en 14 partidos, promedió 5.4 puntos y 5.2 rebotes por cotejo.

“Mete el tiro largo y pone la bola en el piso. En todas las ligas que ha jugado a sobresalido”, mencionó el apoderado, Orlando Rosa.

Debido a que los trabajos de reconstrucción del coliseo Guillermo Angulo no han sido completados, Carolina tendrá el reto de jugar siete partidos en la carretera, comenzando el martes 27 de agosto cuando visiten a las Cangrejeras de Santurce.

“Eso es un problema. Ahora mismo estamos practicando en diferentes canchas. El año pasado fuimos nómadas, nunca tuvimos una cancha como tal. Gracias al señor se dio, pero pues, esa es una pequeña desventaja que tenemos. Jugaremos. Tendremos que hacerlo, no hay de otra”, lamentó Calcaño.

FORTALEZA

La defensa. El año pasado, las Gigantes fueron las líderes en bloqueos (3.7 p/j) y segundas en cortes de balón (8.8 p/j), solo superadas por Santurce con 9.3 robos por noche. Repiten a Whitney Bays que fue su mejor estafadora con 1.7 por cotejo y segunda en tapones. El entrenador Carlos Calcaño es especialista en esa área del juego y busca sacarles el mayor provecho a sus jugadoras en tan importante departamento.

DEBILIDADES

Si Yolanda Jones no está desde el primer día, sin duda la mayor debilidad de Carolina sería la presencia en la zona pintada. Las dos importadas son las únicas jugadoras sobre los seis pies de estatura y sus posiciones naturales no es pívot. Por otra parte, lo que un día fue un dulce dolor de cabeza y exceso de jugadoras en esa posición, las Gigantes ya no cuentan con Yahimilly Cabrera, Carla Cortijo ni Jennifer O’Neill, tres estelares armadoras de las campeonas y de la Selección. La posición ha sido entregada a una novata, con proyección a formar parte de la Selección, pero primero tiene que demostrar todo lo que se dice de ella. Después de Geena Gómez, Calcaño contará con excelentes jugadoras como Ana Barrientos, Ashley Torres y Rita Acevedo, pero que sus mejores actuaciones han sido de escolta.

JUGADORA A SEGUIR

Llenar los zapatos de Carla Cortijo y Jennifer O’Neill no es fácil. Geena Gómez tiene que demostrar desde el saque que ella pertenece a este grupo, que es capaz de liderar a las máximas campeonas a la tierra prometida, que puede jugar en noches consecutivas, que puede soportar el jugo rudo de las armadoras más veteranas de los otros equipos y que merece un espacio en las ’12 Guerreras’.

POSIBLE CUADRO

Whitney Bays

Hailey Dunham

Daneichka Canales

Ali Gibson

Geena Gómez

RESERVAS

Rodsan Rodríguez

Ana Barrientos

Yolanda Jones

Ashley Torres

Kiaralyz Ríos

Nicole Rodríguez

Yeiliann Gauthier

Rita Acevedo

Yamaris Guevarez

Leilanys Cruz

Naigilyn Santana (entrena con el equipo)

Calendario del 22 al 29 de agosto

jueves, 22 de agosto – Mayagüez en Moca 8:00 p.m. coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo

viernes, 23 de agosto – Aguada en Manatí 8:00 p.m. coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu

sábado, 24 de agosto – Moca en Mayagüez 8:00 p.m. Palacio de Recreación y Deportes

domingo, 25 de agosto – Moca en Aguada 6:00 p.m. coliseo Ismael ‘Chavalillo’ Delgado

martes, 27 de agosto – Mayagüez en Manatí 8:00 p.m. coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu Carolina en Santurce 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

miércoles, 28 de agosto – Mayagüez en Aguada 8:00 p.m. coliseo Ismael ‘Chavalillo’ Delgado

jueves, 29 de agosto – Moca en Santurce 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente Carolina en Aguada 8:00 p.m. coliseo Ismael ‘Chavalillo’ Delgado