Le salen al paso al Alcalde de Culebra tras denuncias de alegado abandono a dicho municipio

Senador Eric Correa Rivera. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El senador por el distrito de Carolina, Eric Correa Rivera tronó contra el alcalde de Culebra, William Iván Solís luego que este alegara que su municipio no recibe atención por parte de la legislatura.

“Me parecen irresponsables las expresiones del señor alcalde, porque si hay un legislador que ha llevado ayuda al municipio de Culebra y ha estado atento a las necesidades de los culebrenses he sido yo. Antes del paso del huracán María estuvimos en varias ocasiones en la isla municipio junto a jefes de agencia visitando y estableciendo acuerdos de trabajo. Posterior a los huracanes llegamos a la isla municipio con suministros, agua, plantas eléctricas y ayuda para nuestra gente. Fui yo quien levanto la voz por los hermanos culebrenses ante la intención de la Autoridad de Energía Eléctrica de facturarles por el combustible que suple FEMA. Junto a nuestro presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y junto a nuestro presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez hemos estado en innumerables visitas y recorridos en la isla municipio. Recientemente incluso realizamos vistas públicas en Culebra sobre la transferencia de una de las escuelas cerradas. Mi oficina y este servidor siempre hemos tenido puertas abiertas para el alcalde de Culebra y todos los alcaldes de nuestro distrito. El que ha estado ausente, es el alcalde, es el quien no ha querido participar y unir fuerzas por el bienestar de los culebrenses. Me parece lamentable, irresponsable y una falta de respeto que el alcalde diga que no se le presta atención a la isla municipio”, indicó Correa Rivera.

El legislador recordó a los culebrenses que tienen en el un aliado. “A mis hermanos de Culebra, les reitero mi disponibilidad para siempre luchar por ustedes y para atender sus necesidades, tal y como lo hemos hecho desde que llegamos a este Senado”, finalizó Correa Rivera.