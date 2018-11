Legislatura aprueba proyecto tributario que incluye tragamonedas sin consultar con la JCF

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El proyecto de enmiendas al Código de Rentas Internas o Reforma Contributiva que aprobará la Legislatura no tiene el visto bueno final de la Junta de Control Fiscal (JCF), admitió el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Las conversaciones se han dado con Cámara y Senado y funcionarios del Ejecutivo sin la Junta (de Control Fiscal)”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

El presidente cameral anticipó que el ente federal creado bajo la Ley PROMESA va a objetar lo aprobado por ambos cuerpos legislativos.

‘’La experiencia a mí me dice que yo puedo reunirme con la señora (Natalie) Jaresko ahora, tenemos unos acuerdos y mañana nos viran todo. Nos pasó con el (proyecto) de presupuesto, nos pasó ahora con la Reforma Contributiva. Así que a mí no me extrañaría nada. Nos podemos dar la mano esta noche y a la mañana siguiente o en la madrugada nos están enviando cartas oponiéndose a lo que pactaron con nosotros”, sostuvo.

“¿Pero Jaresko les ha dicho a ustedes que no tiene problemas con lo que van a aprobar?”, se le preguntó.

Entretanto, se arregló el lenguaje sobre las facultades del Secretario de Hacienda para llegar a acuerdos de índole contributiva.

“No hemos hablado nada con Jaresko, nosotros nos ceñimos a la reunión que tuvimos en mi oficina y que no ha habido ninguna comunicación que cambie esos acuerdos”, contestó.

El lunes, Jaresko envió una comunicación en la cual reiteró el rechazo al proyecto que legaliza las máquinas tragamonedas.

Entre los cambios que se acordaron en la medida, se encuentra reducir de 500 a 250 la cantidad de máquinas tragamonedas que pueden tener los operadores. A pesar de la reducción en cantidad de máquinas, se entiende que los estimados de recaudos serán iguales (alrededor de 180 millones).

Además, se va a aumentar en 20 millones adicionales la cantidad de ahorro que tiene que haber en caso de que no se cumpla con los estimados en recaudos.

Asimismo, se pospuso la entrada en vigor la reducción del impuesto de ventas y uso (IVU) en los alimentos preparados del mes de febrero a octubre. Los demás renglones que contempla la medida comenzarían a principios del 2019.

El presidente cameral mencionó que el proyecto que pretendía cambiar las pensiones para los alcaldes se quedará pendiente para la próxima sesión ordinariamente.

Otro proyecto que tampoco será aprobado es el del cáñamo industrial.

Como se había anticipado, la eliminación del Impuesto al Inventario Almacenado será otra de las medidas que se atenderá en la sesión que comienza en enero de 2019.