Legislatura Municipal de Fajardo despide a exalcalde

FAJARDO – Los legisladores municipales de Fajardo despidieron, en una sesión especial, al ex alcalde del pueblo Aníbal Meléndez Rivera y dieron la bienvenida oficial al entrante alcalde, José Aníbal Meléndez Méndez.

La sesión contó con la participación de los legisladores de la mayoría y de minoría. También estuvo presente la primera dama, Diana Méndez de Meléndez y la vicealcaldesa, Glenis Otero Crespo.

Durante la sesión, los legisladores municipales compartieron anécdotas y momentos especiales que disfrutaron con el saliente alcalde. “Hoy le agradecemos a Aníbal Meléndez el apoyo y la confianza que siempre tuvo con nosotros que nos permitió trabajar, tuvo una legislatura sin problemas, sin divisiones, sin pugnas, aquí siempre los trabajos se atendieron y se adelantaron de manera positiva. Somos un gran equipo y eso es gracias a la dirección que tuvimos de un gran alcalde, su sabiduría, su apertura, su manera de trabajar nos permitió hacer juntos grandes cosas”, manifestó Luis E. Matta, presidente de la legislatura durante los últimos 24 años.

Matta reconoció que la renuncia de Meléndez Rivera les tomó por sorpresa y los entristeció. “Es un momento muy nostálgico, no esperábamos su renuncia, pero lo entendemos y sabemos que su salud es primordial. Aníbal le dedicó 31 años al servicio del pueblo de Fajardo ahora le toca atender su vida personal. Nosotros vamos a seguir con el mismo animo de trabajo y José Aníbal Meléndez Méndez cuenta el mismo respaldo que le dimos a su padre”, dijo Matta.

Por su parte, Meléndez Rivera, agradeció los mensajes y el cariño de cada uno de los legisladores. “En estos 31 años que estuve dirigiendo los destinos de Fajardo dudo que en Puerto Rico algún alcalde haya tenido el privilegio de tener un cuerpo legislativo con tanto compromiso. Ha sido una noche de mensajes muy emotivos, para mi fue un privilegio presentarme ante el pueblo de Fajardo con un grupo de legisladores como ustedes y lo digo con mucho orgullo”, manifestó el exalcalde.

De igual manera, el entrante alcalde, elogió la trayectoria de su padre y habló del orgullo que siente por ser hijo de Aníbal Meléndez. “Yo siento un orgullo increíble, difícil de expresarlo, por mi padre, en cada esquina de Fajardo se me acercan personas y me hablan del amor que sienten por papi y sus expresiones hacen que se me infle el pecho y agradezco cada gesto, cada sentimiento que tienen por mi papá”, expresó.

Meléndez Méndez dijo que continúa con el mismo equipo de legisladores quienes también lo acompañan en su papeleta electoral. “Ustedes son parte de mi equipo de trabajo seguiremos hacia delante, mi norte es trabajar por mi gente, a mi me enseñaron a meter mano, a trabajar y así vamos hacerlo”, dijo el alcalde.