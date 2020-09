Paola Figueroa, mejor conocida como Paola Libertad creó el concepto de tienda inspirada en la naturaleza y la madre tierra desde una perspectiva artística, Liberàrte.

“Yo comencé con liberarte en el verano del 2016 haciendo camisetas, luego inicié a vender bisutería, pero era mas bien que compraba las piezas, las combinaba y creaba los diseños de joyería, pero siempre tenía la inquietud de que quería confeccionar mis propios diseños ya que siempre tuve esa habilidad y esa intención de crear piezas que tengo en la mente y llevarlas a la realidad”, explicó Paola.

Todas las piezas las trabaja con acrílico, madera y arcilla. El proceso creativo comienza desde el dibujo a mano, luego digitalizarlo para posteriormente pasar a cortar la pieza en el caso de que sea en acrílico o madera o confeccionarla con arcilla.

“Yo he cambiado bastante de procesos creativos, pero siempre he mantenido una constante en la inspiración de la naturaleza y honrar a la naturaleza y a la madre tierra a través de los materiales que utilizo, piedras semi-preciosas, los elementos que dibujo y estilos que diseño. Todo lo que me inspira la playa, las piedras, la tierra son parte de todas mis piezas, porque mas allá de yo tener un negocio para vender o generar ingresos, es una manera de expresar mi arte y mi compromiso social con Puerto Rico, de demostrarle a la gente que, si se puede vivir del arte”, dijo la artesana.

En sus inicios la compañía se llamaba: Libertad y Arte, pero en un proceso de recrear la marca Paola decidió crear un verbo con esas dos palabras, Liberàrte, que significara la acción de liberarte de todas las creencias y comenzar a vivir con una conciencia colectiva artística donde se entienda que si es posible vivir del arte.

“Tienes que liberarte de todo lo que te amarra, te cohíbe o te desinforma y dejar espacio para crecer personal y espiritualmente; para así crear: con conciencia ambiental, compromiso social, amor por la cultura y la tierra, una vida auténticamente tuya y libre”, expresó.

Las colecciones se trabajan por temporada, casi siempre elige una paleta de colores y estética.

“En esta nueva colección me inspiré en la arquitectura de otros países como Grecia, Mónaco y Marruecos y para mi ha sido como un escape dentro de este encierro porque, aunque no puedo viajar, a través de mi arte me ha ayudado a transportarme a otros espacios y poder plasmarla en algo tangible ha sido algo terapéutico para mi”, mencionó la artista.

Para órdenes pueden acceder directamente a su página web: www.liberartepr.com o a través de su cuenta de Instagram: @Liberartepr.