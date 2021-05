Líderes comunitarios de Vieques y Culebra se reúnen en La Fortaleza

SAN JUAN — Líderes comunitarias de Vieques y Culebra se reunieron el viernes en La Fortaleza con la Secretaria de la Gobernación, Noelia García, y el Director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz, para presentar las necesidades que pasan los residentes de las islas municipio y sus propuestas, se informó este domingo.

La líder viequense, Érica Boulogne, expuso el sufrimiento causado por el servicio deficiente de transporte marítimo y reclamó que las embarcaciones son inadecuadas para la demanda de viajes para residentes, turistas y carga.

Boulogne también mencionó el costo de los estacionamientos en el puerto de Ceiba, la poca disponibilidad de viajes, la carencia de notificaciones oportunas sobre cambios en el servicio, la insensibilidad del personal y la presencia de guardias armados.

“Nos desangramos, metafórica y literalmente. El año pasado mi propio padre murió desangrado. Estuvo cuatro horas esperando por un servicio que nunca llegó”, expresó la líder viequense en una declaración escrita.

Por su parte, Carmen Villanueva Castro, portavoz del movimiento Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV), señaló que los líderes afiliados al movimiento en Asamblea reconocieron como prioridad atender las necesidades de estas islas.

Recalcó la necesidad de que se reconozca el servicio de transporte marítimo entre estas islas como uno esencial. “Este servicio se traduce a un asunto de salud pública, desarrollo económico y justicia social”, puntualizó Villanueva Castro.

Por otro lado, la líder culebrense, Dulce del Río-Pineda destacó la inexistencia de viajes entre Culebra y Vieques, mencionando cómo estos viajes impactarían el desarrollo económico, el intercambio cultural y la unión entre las islas hermanas.

“Es un derecho del cual se nos ha privado y no entendemos por qué. Incluso, los turistas que nos visitan no pueden entender cómo no existe un viaje que te lleve de una isla a la otra”, reclamó Del Río-Pineda.

Por su parte, la Secretaria de la Gobernación y el Director de la ATM reconocieron las fallas del servicio, pero destacaron las gestiones realizadas desde que el nuevo Director asumió sus funciones en la Autoridad.

Droz afirmó que “está poniendo todo su empeño en implantar cambios y escuchar directamente las necesidades de los residentes, comprometiéndose a reevaluar la disponibilidad de viajes y la calidad del servicio.

Explicó que la obtención de nuevas embarcaciones está afectada por la Ley Jones, la cual obliga a la adquisición de embarcaciones bajo la bandera de Estados Unidos, las cuales conllevan un alto costo para la agencia.

El grupo propuso la creación de una mesa de trabajo permanente que incluya miembros de la sociedad civil de las islas municipio. Trajeron como ejemplo la orden desarrollada para atender la violencia de género. “Tenemos que traer a la mesa de toma de decisiones a las personas que conocen las necesidades del servicio, ya que solo así se aseguran soluciones eficientes”, expuso la licenciada Adi Martinez Román, presidenta de FURIA, Inc. Además, sugirió enmendar la actual orden ejecutiva de estado de emergencia para incluir mecanismos participativos. García y Droz estuvieron de acuerdo en considerar la propuesta.

El colectivo también manifestó su rechazo al contrato de 23 años de la ATM con HMS Ferries.

Karib Mar González Rivera, joven líder viequense, resaltó los hallazgos de un estudio que encontró que el contrato actualmente no beneficia a los residentes de las Islas. Destacó que, “como está redactado el contrato, confligen los intereses de las entidades con fines de lucro que quieren obtener ganancias y los intereses de los ciudadanos que tienen derecho a un servicio eficiente y accesible.” La Secretaria de la Gobernación reconoció las deficiencias del contrato, sin embargo, defendió el mismo señalando la ineficiencia gubernamental como la justificación del mismo.

Indicó, sin embargo, estar muy complacida con este tipo de diálogo abierto sobre las preocupaciones y que está abierta a atenderlas.

Al salir de la reunión, las líderes expresaron estar esperanzadas por que se haya abierto un canal de comunicación para lograr los cambios necesarios, pero quedaron preocupadas ya que, mientras se llevó a cabo la reunión, se encontró causa probable contra manifestantes viequenses por la supuesta afectación de servicios esenciales. “Es insólito que se traten a las personas que protestan como criminales, cuando estas lo que buscan es que solucionen los problemas. Mientras tanto, el propio gobierno en su negligencia no ha reconocido el servicio como uno esencial ni ha podido garantizar el mismo para nuestras Islas”, sentenció Del Río-Pineda luego de la reunión.