Líderes del PIP en las Islas Municipios emplazan a gobernadora imponer medidas más estrictas respecto al COVID-19

VIEQUES/CULEBRA – En la tarde de ayer, líderes pipiolos de Vieques y Culebra emplazaron a la gobernadora a tomar medidas más estrictas en cuanto a estos municipios en el manejo del COVID. El llamado surge en medio de un brote del virus en una hospedería en Culebra, pero que anterior a eso ya había dos casos positivos de empleados del aeropuerto de esa misma isla. Hasta entonces ninguno de estos municipios había confirmado casos positivos al virus, estos contagios coinciden con la reapertura de las islas a visitantes.

“A pesar de que las y los residentes de las Islas Municipio presentamos nuestros reparos a la reapertura al turismo de nuestros municipios, el gobierno central a través de la gobernadora flexibilizó la entrada de visitantes lo que propició que llegara con ellos el virus a contagiar a nuestros compueblanos. Tal es el caso de Culebra que como ya se ha reseñado en la prensa hay un brote en una hospedería y que eso se le suma a otros dos casos de personas que laboran en el aeropuerto. Hacemos un llamado y emplazamos a la gobernadora a que cierre de nuevo el acceso a nuestras islas para proteger a los culebrenses y viequenses del contagio de esta peligrosa enfermedad. Que el transporte se limite a residentes y a carga para suplir las islas con los artículos que necesitamos en Vieques y Culebra”, señaló Dolly Camareno, líder comunitaria y candidata del PIP a la alcaldía de Culebra.

Por su parte el candidato a la alcaldía por el PIP en Vieques, Amelio Feliciano añadió que “a pesar de que en Vieques no se ha presentado un brote como en el caso de Culebra, lo cierto es que será cuestión de tiempo pues cada día entran más visitantes a Vieques. Por eso emplazamos a la gobernadora, para que aun cuando estamos a tiempo, detenga la entrada de visitantes y proteja nuestras vidas. También debe ordenar el cierre de playas, hospederías y restaurantes en la Isla Nena, así como en Culebra. Que solo operen los negocios que suplen las necesidades de los residentes. Desde la reapertura, el sentimiento general en Vieques es que fue demasiado prematuro y nos pone en riesgo.”

“Aun cuando estaba el cierre estricto, en Vieques pudimos observar cómo llegaban de la Isla Grande empleados de construcción a casas destinadas a alquiler, vuelos que aterrizaban con turistas de madrugada cuando los aeropuertos regionales debían estar cerrados. Ahora que es completamente legal y permitido por las autoridades, las visitas se multiplicarán las posibilidades de contagio y la evidencia es el caso de Culebra.”, añadió Ismael Guadalupe, candidato a la legislatura municipal en Vieques por el PIP y líder comunitario.

Estos coincidieron en que se encuentran en una posición más frágil que la Isla Grande puesto que “En Vieques y Culebra no existen hospitales, por lo que no contamos con cuartos, unidad de intensivo o respiradores. Lamentablemente, dependemos del pobre y deficiente servicio de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para poder llegar a la Isla Grande. Lo que significa un reto diario, no quiero ni imaginar lo que significaría para un paciente contagiado del COVID el que la lancha no pueda llevarlo a la isla grande si presenta problemas respiratorios. Cabe señalar, que por regulaciones federales no se puede transportar en la lancha tanques de oxígeno. Sería un viaje de casi dos horas- si sale a tiempo-para una persona con problemas respiratorios. Estamos hablando de una situación que pone en peligro la vida de cualquier paciente contagiado”, añadió Camareno.

“Si a las autoridades y a la gente de la Isla Grande les preocupan la llegada de decenas de vuelos de Stados Unidos todos los días, imagínense cómo se traduce esa preocupación cuando para nosotros hay que sumar los turistas que vienen en esos mismos vuelos y los visitantes de la Isla Grande que también pudieran ser focos de contagio. Reitero que además de ser más probable el contagio, no podemos ir a un hospital si comenzamos a presentar los síntomas peligrosos del COVID.”, puntualizó Feliciano.