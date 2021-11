Listo José Nogueras para traer alegría esta Navidad

José Nogueras (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Navidad sin pasteles, no es navidad; navidad sin lechón, no es navidad; navidad sin plena, no es navidad y navidad sin José Nogueras, tampoco es navidad.

La Navidad es la época más bonita del año donde todas las familias se reúnen para pasarla en unión y en gratitud. Este año, no podía ser la excepción y es por eso que Nogueras presenta su nueva producción discográfica navideña titulada “Traigo Alegría”. En este tiempo de pandemia y de grandes retos, la oferta de José no podía ser otra que no fuera alegría “de arriba a abajo”, nueve canciones de gozo y parranda para regalar mucha alegría.

“Celebramos el nacimiento de Jesús, con la brisa fresca de la navidad que crea el ambiente propicio para dar gracias y celebrar con nuestra música alegre y tradicional, en amor, fraternidad y mucho más”, comenta Nogueras quien trae su disco número 42.

Nogueras es parte de la tradición de nuestra música, dejando para la historia grandes éxitos que ya forman parte del repertorio de la temporada más esperada.

Creador de éxitos tradicionales como lo son “No quieren parar”, “Navidad es amor”, “Para saludarte”, “Si no hay un cuatro no es navidad”, “Hay fiesta”, “Dame la mano paloma”, “Guineitos con corned beef” y “El cheque es bueno”, ahora presenta “Traigo Alegría”.

El concepto fue desarrollado por José, contando con el talento incondicional de su director musical Ángelo Padró, destacado profesor, arreglista y pianista, al igual que los arreglistas Luis García, Cuto Soto y el afamado Luis “Perico” Ortiz.

“Traigo Alegría” estará disponible a partir del 10 de noviembre, bajo el sello Música Estival del propio artista.