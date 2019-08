SAN JUAN – Ante la proximidad de la tormenta Dorian por la zona de Puerto Rico, personal de la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias, la Brigada de Impacto y Ogras Públicas Municipal se mantienen en tareas de mitigación en las zonas susceptibles a inundación y el Centro de Operaciones de Emergencias de San Juan sigue activo y recibiendo llamadas de emergencias relacionadas al fenómeno meteorológico en el 787-480-2222.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, afirmó que los refugios del Municipio de San Juan estarán abiertos a partir de las 5:00 de la tarde de hoy. El Coliseo Roberto Clemente, elCentro de Usos Múltiples Barrio Obrero 1, la Casa Alcaldía y el Gandul (refugio para personas sin hogar) están listos con catres, agua, comida y artículos personales. Esperamos que estén abiertos por 72 horas.

Empleados municipales – Los empleados municipales deberán dejar aseguradas sus áreas de trabajo y no se presentarán a trabajar mañana miércoles, con excepción de la Policía Municipal, La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Obras Públicas Municipal, la Brigada de Impacto, el Departamento de Salud, el Departamento de Vivienda Municipal, el Departamento de Desarrollo Social y Comunitario, Casa Cuna y la Oficina de la Alcaldesa.

Firma Declaración de Emergencia – La Alcaldesa firmó una Declaración de Emergencia.

Policía Municipal y Oficina Municipal de Manejo de Emergencias – miércoles y jueves trabajarán en turnos de 12 horas.

Obras Públicas – el personal de Obras Públicas Municipal y la Brigada de Impacto continuarán en tareas de mitigación hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan. Tan pronto sea seguro transitar se reincorporarán para atender tareas de recuperación y limpieza de vías principales.

Sistema de Educación Municipal – Los Early Head Start, los Head Start, las escuelas del Sistema Educativo de San Juan y el Colegio Universitario no tendrán clases miércoles y jueves. El personal regresará el jueves para revisar las instalaciones y ponerlas en condiciones.

Sistema de Salud Municipal – El Hospital Municipal y todos los Centros de Diagnóstico y Tratamiento continuarán trabajando en horario regular. El Centro de Diagnóstico y Tratamiento de San José estará abierto mientras las condiciones del tiempo o permitan, por lo que los pacientes de San José pueden acudir al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras.

Refugios – Los 7 refugios de San Juan estarán listos para recibir a nuestros ciudadanos cuyas viviendas aún no están en condiciones para resistir el embate de una depresión o de un huracán. Tenemos catres y kits de artículos de primera necesidad. Gandul, Barrio Obrero 1, Casa Alcaldía, Coliseo Roberto Clemente, Pedrín Zorrilla, The School of San Juan y Campo Alegre.

Eventos en agenda

Quedan canceladas, miércoles y jueves, todas las actividades culturales, deportivas y recreativas del Municipio de San Juan. Se espera que puedan reanudarse el próximo viernes.

Atención a personas en edad avanzadas

Asimismo, se tomaron provisiones para distribuir alimentos no perecederos para miércoles, jueves y viernes a las 600 personas de edad avanzada que reciben comida en sus hogares y a las más de 540 personas edad avanzada participantes de nuestros centros de envejecientes. ###