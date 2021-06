Listos Cariduros Doble A Fajardo para iniciar temporada

(Foto/Suministrada)

FAJARDO – Los jugadores del equipo los Cariduros de la Doble A de Fajardo, están listos para iniciar la temporada de béisbol superior. El grupo recibió sus uniformes de mano del alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez.

El Centro de Usos Múltiples del pueblo se llenó con la asistencia de los jugadores del equipo que llegaron a recibir sus uniformes de temporada. El momento contó con la participación del apoderado del equipo Pedro Soto; el dirigente, Efraín “El Cano” García, el presidente de la Cooperativa Roosevelt Road, Carlos Maldonado, quienes junto al municipio son los principales auspiciadores de los Cariduros de Fajardo.

“Contamos con un excelente equipo, tenemos muchos jugadores buenos, tienen buena química, buena camaradería, me siento muy orgulloso, entusiasmado y no nos conformamos con otra cosa que no sea el campeonato”, manifestó el alcalde, un fiel fanático, narrador y comentarista deportivo.

Cabe destacar, que esta temporada fue dedicada a los pastores Mariano e Isamar del Río del Ministerio Luz del Mundo. Los pastores recibieron este reconocimiento en agradecimiento a su arduo trabajo durante la pandemia. “Este ministerio ha sido un rayito de luz en medio de todo el proceso que nos tocó vivir, somos testigos de cómo este movimiento alimentaba sobre 800 personas diarias”, manifestó el alcalde.

El equipo de los Cariduros inauguró en su casa, el parque Concepción Pérez Alberto, el 11 de julio. “Mi llamado es a la fanaticada a que acudan a apoyar a los nuestros. Luego de año y medio volvió el béisbol superior, ya todo está listo, quiero ver ese apoyo en las gradas, que se oiga fuerte un “Fua” para Fajardo y quiero escuchar de esquina a esquina ¡Ahí Cariduro!”, añadió el alcalde.

Sin embargo, es importante destacar que para asistir a los juegos la fanaticada tiene que estar vacunada contra el Covid19 y presentar su tarjeta. El municipio inició una intensa campaña de vacunación hasta el 31 de julio, estarán vacunando los siete días de la semana, para información pueden comunicarse al 787-863-1502.