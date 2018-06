Listos para Noche de San Juan: Elaboran plan de acción en Carolina

CAROLINA – En vista de que las fiestas de San Juan Bautista comenzarán este año desde las 11:00 a.m. del sábado, 23 de junio, la Gerencia de Seguridad de Carolina ha formulado un plan de acción, compuesto por más de 60 efectivos asignados a la avenida Isla Verde y al balneario de Carolina para garantizarle al público un chapuzón de playa libre de incidencias delictivas en la llamada Noche de San Juan.

El esfuerzo de seguridad municipal contará con patrullas, motoras, vehículos todo terreno, embarcaciones, motoras acuáticas y bicicletas.”

El esfuerzo de seguridad municipal contará con patrullas, motoras, vehículos todo terreno, embarcaciones, motoras acuáticas y bicicletas, así como equipos de rescate y patrullaje preventivo en la carretera PR-187. Carolina contará también con el moderno Centro de Mando Móvil, cuyo sistema de seguridad mantiene cámaras que monitorearán el litoral carolinense en estrecha colaboración con el Centro de Tecnología y Seguridad Virtual. Asimismo, habrá salvavidas en todas las estaciones del Balneario.

“Estaremos desplegando efectivos municipales en las dos principales áreas de mayor afluencia de público como la avenida Isla Verde y el balneario, para asegurarle a la gran familia carolinense que su diversión está asegurada, pues hemos activado nuestros recursos de vigilancia preventiva que estarán trabajando intensamente para hacer de este evento uno seguro”, expresó el alcalde José Carlos Aponte

Este plan de seguridad se hace extensivo, además del balneario, a la playa El Alambique y la zona costera. Se le dará especial atención a los siete pasillos o accesos peatonales que permiten la entrada a las playas en la avenida Isla Verde y la carretera PR-187. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos Municipal y Departamento para el Manejo de Emergencias reforzarán con apoyo la vigilancia.

Estos esfuerzos se coordinarán con la Policía de Puerto Rico, que asignará por su parte, unidades de vigilancia en la zona de la avenida Isla Verde entre la calle Júpiter y la calle Tartak.

Finalmente, el alcalde José Carlos Aponte destacó que, a la par con este plan de seguridad, los ciudadanos deben tomar en consideración una serie de advertencias que pueden evitar situaciones de emergencias. Aponte destacó las siguientes: no se recomienda el uso de flotadores en los niños, ya que estos pueden ser levantados con facilidad por una ola y arrastrados mar adentro. No se permitirán fogatas en el área de la playa y no se permitirá acampar. Se recomienda llevar un silbato para que pueda alertar cuando esté ocurriendo algún evento que requiera la intervención de las autoridades o rescatistas.