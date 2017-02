Llamado a la conciencia: Necesario retomar los valores en la sociedad

Vicente Toledo Rohena

SAN JUAN – Cuando se escucha una noticia de cómo impera la violencia en las calles de Puerto Rico, el escenario es tétrico y preocupante. ¿Falta de valores? ¿Decadencia de moral? o ¿Deterioro social?… el grito o llamado es a la conciencia y a retomar las cosas pasadas, como lo hacíamos antes.

En primera instancia es necesario fomentar valores prosociales y hacerle entender a los niños, ‘que tú no eres lo que tienes, que tú vales por ti mismo’.”

Recientemente causó revuelo ver de la manera en que inescrupulosos lanzaron tiros al aire frente a una escuela, donde niños -arropados por el miedo- se escondieron bajo sillas y mesas. También, la tensión es parte de la rutina diaria, porque ya es real la posibilidad de una balacera de carro a carro, a plena luz del día.

¿Qué nos pasa como pueblo? Para entender un poco todo lo que está pasando y abrumando, Presencia entrevistó al sociólogo, doctor José Rodríguez Gómez, quien expresó que “esto es en parte…digo en parte, porque hay una línea mucho más amplia de lo que representa el deterioro social. Hablamos que hay una serie de áreas que pueden estar empezando a decaer. Parte de lo que representa este deterioro social, estriba a su vez en lo que representa los valores que se están cultivando”.

Rodríguez Gómez señaló, que aun, en lo que se espera de los grupos criminales donde se sabe existía un código de honor, este ya no existe.

“Dentro de este código se sabe, por ejemplo: no se disparaba a niños, no se disparaba a mujeres embarazadas… trataban que la persona, que supuestamente sería blanco de ataque, estuviera sola. Hoy día, mira como está decayendo nuestros valores, que aun en términos de lo que representa el bajo mundo, esto ya no se respeta. Ahí está el problema mayor… qué tipo de valores son los que tenemos, qué tipo de valores son los que se están enseñando; y qué tipo de valores son los que se respetan”, recalcó el sociólogo.

Según Rodríguez, la acción de ocurrir una balacera a cualquier hora y en cualquier lugar, lo que nos indica es que hay una falta de respeto mayor, porque todos estamos vulnerables y en riesgo. Así que el asunto debe ir dirigido a cómo fomentar unos valores que promuevan enseñanza prosociales.

“Todo es parte de un fenómeno que es complejo, multisectorial, que va mucho a tono con lo que representa el aspecto económico. En la literatura científica, sociológica, se encuentra, que cuando hay una serie de limitaciones económicas, y hay una exigencia en término de esa misma estructura económica, la posibilidad de querer lograr lo que se fomenta que se debe tener, puede incidir en ir por el ámbito criminal. Ahí es que está parte del problema”, explicó.

“Convierten la violencia y lo delictivo en la vía para querer lograr algo o lograr a llegar a tener algo, y ese algo no lo pueden tener con una vía honorable o laboral honrada; entonces existe la posibilidad que tome en consideración un acto delictivo, para lograr lo que se me exige o se argumenta que debo tener”, agregó.

El sociólogo destacó que se tiene que ser cuidadoso, porque este tipo de gente enfoca su argumento, en que la persona vale por lo que tiene, que, si no posee nada, entonces no es nadie. Eso es lo primero que hay que erradicar. Esta falacia de la importancia de tener y poseer, es la que incita a querer logar unas cosas sin pasar trabajo, el mínimo del trabajo o sencillamente, entra al mundo delictivo para obtener lo que quiere.

¿Cómo se puede trabajar con la problemática? En primera instancia es necesario fomentar valores prosociales y hacerle entender a los niños, ‘que tú no eres lo que tienes, que tú vales por ti mismo’. Aprender que el trabajo es honra, no importa cuál sea, porque el principal valor está en lo que se es como persona.

Por otro lado, observando la problemática desde la óptica religiosa, moral y cristiana, preguntamos su opinión a la reverenda Arelis Cardona, de la Iglesia Presbiteriana reverendo Ramón Olivo en Monteflores.

“El pecado provoca violencia y maldad, pero también hay mucha falta de amor”, señaló la pastora.

“La Biblia dice que por causa del pecado la maldad se amplia. Las mismas instituciones cristianas que pudieran aportar tanto se sienten amenazados por tanta violencia, que no respeta ni las iglesias y se encuentra dondequiera. Entonces es vital y necesario continuar con fe el trabajo que tenemos que hacer de llevar el mensaje de Jesucristo, porque solo Él cambia los corazones. Es necesario trabajar desde la niñez… enfatizar en la importancia de los valores. Las organizaciones cristianas tienen que llevar el mensaje de Dios, amor y paz, brindando lo mejor que tenemos. Que debemos tener tolerancia, aprender a compartir, promover el cambio. Es importante retomar el trabajo en las comunidades”, terminó diciendo la reverenda Cardona.