Llega con fuerza Jorge Ruiz ‘El Nene de la Salsa’

SAN JUAN – Suena la música y el joven Jorge Ruiz Hernández, de Hatillo, comenzó en la música como niño trovador a los 8 años en la Escuela de Niños y Jóvenes de dicha localidad del norte de Puerto Rico. En el 2015 incursionó en el mundo de la salsa, fundando su propia orquesta ‘SON de Hatillo’, compuesta de 12 Músicos.

En el 2018, y ya firme en su determinaciones musicales, comienza a conocerse por el público como ‘El Nene de la Salsa’. “Ya me he presentado en todo tipo de escenario y localidades, como eventos públicos y privados, Fiestas Patronales y Festivales Culturales, entre otros. En el 2020 presenté mis 2 primeros temas musicales que están disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Salseo Radio, Pandora, GooglePlay y iTunes, así como en Facebook, donde ya los fans superan los 5,400 fans. Ahora en el 2021 vienen muchos temas nuevos si Dios me lo permite”, explica Ruiz con su contagioso entusiasmo.

“Para mí la música no se generó como un oficio o profesión de adulto, no viene de ahora, sino que lo llevo desde niño en la sangre y naturalmente me nutro de muchas tendencias y con el apoyo de mi equipo vamos poco a poco. Seguimos trabajando y vamos por mucho más”, añade ‘El Nene”.