Llueven las quejas contra el Departamento del Trabajo por no contestar teléfonos

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – Varias personas han enviado sus reclamos a las salas de redacción en Puerto Rico en búsqueda de que alguien dentro del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), puedan atenderlos.

Este es el caso de Juan Santos, quien alegó ha permanecido en línea para que algún funcionario público pueda atender su caso.

“Hablo por un sin números de ciudadanos que estamos afectados con el desempleo. Actualmente el secretario del Trabajo lo que tiene es un abuso con el pueblo, la gran mayoría que estamos en este beneficio, hemos confrontado problemas a finales de abril por instrucciones del mismo secretario, dio unas instrucciones y lo que realmente hizo fue atrasar más el proceso. Ahora casi todos tenemos las cuentas bloqueadas, sin poder recibir el beneficio, el da unas instrucciones en los medios y cuando uno tiene el problema llama al desempleo y allá dicen otra cosa. Ellos mismos dicen que no les hagamos caso al secretario que lo que hace es enredando las cosas, las plataformas no hay citas, los teléfonos tienen al ciudadano como de 6 a 7 horas en línea para poder asistir, tenemos que para poder comunicarnos al departamento de trabajo, levantarnos a las 3 y 4am para poder tomar turnos y estar ahí pendiente hasta que nos contestan o tumban la llamada, no hay comunicación alguna, no nos contestan los emails, las citas el cual son para 1 o 2 meses, luego que uno espera no llaman al ciudadano y luego le envían una encuesta de satisfacción, no entendemos cual es el revolú que tiene este secretario del Trabajo, hoy día 7 de mayo estoy desde las 4am en línea y aun no me han contestado”, expuso Santos en declaraciones escritas enviadas a CyberNews.

“El nuevo programa de reclamo del seguro por Desempleo no funciona, un día dice una cosa al otro día otra cosa. En el DTRH No contestan teléfonos, no hay turnos de cita y ni un e-mail a dónde enviar preguntas y recibir respuesta.

La programación nueva tardo más de un mes y medio y no funciona. El secretario DTRH va a los medios (periódicos, radios y tv’s) todos los días a mentir y mentir. ¿Quién me podrá ayudar?

Mientras tanto, no hay empleos con remuneración salarial igual a febrero 2020, los patronos no están llamando a los empleados que cesantearon el año pasado por la pandemia. El gobierno, por lo visto, se quiere quedar con nuestro seguro por desempleo y las responsabilidades económicas de uno se siguen acumulando. ¿¡Hasta cuándo?! ¡Basta Yá! ¿Nos están maltratando en el DTRH, a la clase trabajadora desempleada por culpa de la Pandemia? ¿Alguien me podrá ayudar? Así como yo habremos miles”, exclamó por su parte Janice Rivera.