Loíza entra en el circuito turístico de Discovery Puerto Rico como uno de los cinco destinos sugeridos en una semana en la Isla

LOÍZA – “El esfuerzo en visibilizar a Loíza como destino turístico oficial nos está dando resultados. Hubo que dar la batalla, pero lo logramos”. Así reaccionó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes a la publicación de la guía cibernética ‘Five days of History and Culture of Puerto Rico’, publicado por Discovery Puerto Rico, como un esfuerzo para sugerirle al viajero qué cosas ver y disfrutar en un término de cinco días.

“La iniciativa es muy buena porque le recuerda al turista que nos visita que hay mucho más que playas bellas, está nuestra centenaria cultura, la gastronomía, el arte, la música y el baile”, detalla Nazario Fuentes, quien señala que cuando inició su mandato en enero de 2017, los circuitos turísticos en general iniciaban en San Juan y saltaban a la zona este, sin siquiera mencionar a Loíza. “Invadimos el Capitolio con una comparsa y un grupo de líderes culturales a deponer en unas vistas. Hasta Abrante nos acompañó. Lo que queríamos era que se acabara tantos años de invisibilizar el potencial turístico nuestro”.

La alcaldesa añadió que las visitas a Loíza, en fechas distintas, de Carla Campos, exdirectora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y de Brad Dean, presidente del DMO Discovery Puerto Rico, en compañía de sus equipos gerenciales “generó una dinámica de trabajo bien positiva y agradezco el esfuerzo de todas las partes”. Entre los avances logrados, previo a la pandemia, fueron las visitas de los turistas que llegaban en crucero a San Juan y su estadía de pocas horas incluía la opción de una tarde-noche de bomba y gastronomía en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz.

Regresando a ‘Five days of History and Culture of Puerto Rico’, el cuarto día está dedicado a Loíza, bajo la consigna ‘Feel the African Beat’, donde se detalla que la rica herencia de África Occidental en Loíza es notable desde los colores de su bandera: verde, amarillo y rojo, hasta la música, gastronomía y artesanías. Destaca el histórico Batey de los Hermanos Ayala, la centenaria Iglesia Espíritu Santo y San Patricio, el estudio del artista y pintor Samuel Lind, así como el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, restaurantes como La Sazón de Sylvia y paisajes como el Bosque de Piñones y Vacía Talega, entre otros. Detalles en https://www. discoverpuertorico.com/ itinerary/five-days-history- culture-puerto-rico.

La propuesta cibernética le ofrece a los interesados una selección de ritmos loiceños para que vayan entrando en calor. Algunos de ellos son ‘Bombero Eh’ y ‘El Conde de Loíza’ de los Hermanos Ayala y ‘María Luisa’ de la Tribu de Abrante, entre otros. “Aunque nos hemos ajustado a los avatares de la pandemia, estamos esperanzados que tan pronto se estabilice la situación, estamos seguros que el turismo va a regresar con fuerza. Frecuentemente informamos de las diversas actividades en la página Municipio de Loíza en Facebook, para mantener informada a la comunidad”, finalizó la alcaldesa.