Loíza examina el caso de Nueva Orleáns: 14 años después del Huracán Katrina, la reconstrucción sigue a la espera

Robert Pack. (Foto/Suministrada)

NUEVA ORLEÁNS – Casas destruidas por el Huracán Katrina hace catorce años en esta ciudad aún muestran las marcas de agua de que dejaron las terribles inundaciones de aquel año 2005, particularmente en el sector “9 Ward”, donde nació y se crió el famoso baloncelista Robert Pack.

El astro de la NBA, jugador profesional de baloncesto y actualmente árbitro de los Washington Wizards, se crió en dicha comunidad y acompañó a voluntarios puertorriqueños de la Aesara Foundation a un recorrido por la zona para aprender de las experiencias de reconstrucción y resiliencia luego del paso de huracanes.

“Es increíble, pero parte de la ciudad están como si se hubiera parado el tiempo, porque las ayudas que se prometieron no llegaron como las anunciaron. Mucho papeleo, mucha burocracia, pero la ayuda no llegó, al menos en nuestra zona nueve Las asignaciones federales de fondos CDBG (Community Development Block Grant) se fueron para las zonas de turismo, de movimiento económico, pero no para las comunidades pobres”, expresó Pack.

Las declaraciones del deportista se dieron en el contexto de los trabajos de Aesara Foundation en Nueva Orleáns, una organización sin fines de lucro que invitó a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes a participar de un evento de recaudación de fondos para financiar proyectos sociales y de resiliencia en Loíza.

“Nosotros continuamos trabajando intensamente en buscar todas las alternativas posibles para que la reconstrucción de nuestro pueblo se haga realidad paralelamente con el desarrollo de iniciativas económicas. Estamos apostando por la autosuficiencia”, destacó la primera ejecutiva municipal.

“Ciertamente, y eso ya es un hecho reconocido por todos los alcaldes, la asignación de fondos federales está lentísima. Si no fuera por organizaciones como Aesara, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Fundación Ricky Martin y organizaciones religiosas, entre otras, las labores de reconstrucción en nuestro pueblo de Loíza se hubieran atrasado mucho más. Tenemos que continuar abriendo espacios de colaboración”, añadió Nazario Fuentes.

El caso de Loíza es particularmente destacado porque sufrió los estragos causados por el Huracán Irma y dos semanas después, del Huracán María. Incluso, la Casa Alcaldía sufrió severos daños y cientos de casas se perdieron y otras más resultaron con daños. Semanas después, la casa aseguradora donde el Municipio tenía sus pólizas al día, Real Legacy, se fue a quiebra y fue intervenida por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

En el caso de Katrina, huracán que pasó por varias localidades de Estados Unidos en el año 2005, dejó más de 1,800 muertes en Nueva Orleáns, donde el 80% de la ciudad quedó inundada y dos de cada cinco residentes tuvieron que abandonar sus hogares al menos por dos semanas; más de 500, 000 viviendas quedaron dañadas, la mitad de ellas en dicho estado.

“Para nosotros ha sido una experiencia increíble que a 14 años del paso de Katrina por esta ciudad, todavía haya tantas zonas devastadas. Si bien es cierto que se experimentan grandes avances en algunas zonas, el área conocida como ‘Ward 9’ donde residió Robert Pack luce muchas casas aún sin reconstruir, otras abandonadas y muchos solares baldíos. De hecho, Pack explicó que han sido tantas las personas que se han mudado, que los colmados y supermercados cercanos han cerrado. Estamos aprendiendo de dicha experiencia. Definitivamente este proceso va a ser largo y estamos dando el máximo para seguir adelante”, finalizó Nazario Fuentes.