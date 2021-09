Loíza inaugura su primera escuela municipal bilingüe junto al Departamento de Educación y la entidad educativa COSEY

De izquierda a derecha, Joel Osorio Chiclana, presidente de la Legislatura Municipal, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, subsecretario del DE, Dr. Roque Díaz Tizol de COSEY, una de las niñas participantes y alcaldesa Julia Nazario Fuentes. (Foto/Suministrada)

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, inauguró hoy lunes la primera escuela bilingüe del municipio, denominada Escuela Pública Alianza Cacica Yuíza que atiende los grados kinder, primero, segundo y tercero. “Hoy, a cuatro años del paso del Huracán María, presentamos este proyecto que hemos trabajado con mucho cuidado y atención, invirtiendo en el futuro de nuestros niños”, destacó la alcaldesa. Del evento participó el destacado educador Dr. Roque Díaz Tizol, exsubsecretario del Departamento de Educación, así como el actual subsecretario Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

El proyecto municipal se logró por medio de un acuerdo con el Departamento de Educación (DE) bajo el programa de Escuelas Alianzas y el cuidado experto de la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa (COSEY), enfocandos en ofrecer inglés en su totalidad a los estudiantes de kinder y de primero a tercero español e inglés, “con la meta de tener niños que salgan dominando la lectura, escritura y entender a la perfección ambos idiomas”, añadió la alcaldesa. La misión del proyecto es: Sembrar y cultivar en cada niño la semilla del éxito. El mejor lugar donde los niños son felices. / Sow and cultivate in each child the seed of success. The best place where children are happy.

La matrícula no conlleva costo alguno para los padres, aunque los espacios son limitados. Las facilidades ubican en el plantel donde se encuentra Nuestra Escuela en la Comunidad Parcelas Vieques, en el primer nivel de dicha estructura. Cada grupo cuenta con un tope de 15 niños por salón, para asegurarse de que puedan aprender a leer, escribir y analizar perfectamente en inglés y español. “Este es el primer proyecto donde se ofrece un currículo bilingüe en una escuela en Loíza y espero que sea ejemplo para otros municipios y para futuros proyectos en nuestro pueblo”, aseguró Nazario Fuentes.

La escuela está bajo la dirección de la Dra. Ivonne Polaco, quien cuenta con una amplia experiencia en pedagogía y administración en el DE. Además cuenta con la Comisionada Escolar del Municipio, Danaliz Dávila. El concepto educativo se basa en que los estudiantes adquieran conocimiento, que se conocimiento se ponga en función de la comunidad y que ese conocimiento sea para convivir en paz en sus comunidades.

El horario de labores es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y tutorías en periodo de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. “Esta es la primera fase del proyecto, porque tenemos planes de ir añadiendo más grados. Nuestra prioridad son los loiceños, pero se estarán aceptando niños de pueblos vecinos, siempre y cuando los padres cuenten con transportación”, agregó la alcaldesa.

La alcaldesa Nazario Fuentes continúa creando espacios para eliminar la brecha de rezago en las comunidades de Loíza. “Quiero repetir este proyecto en otros planteles escolares donde podamos crear una escuela especializada en Bellas Artes y otra en rezago para equipar a nuestros niños a ser personas competentes y con los recursos que necesitan para ser futuros profesionales”.

La próxima iniciativa es una Escuela de Bellas Artes y de Educación Física, continuando con el apoyo a las escuelas actuales, “estamos buscando unas escuelas transformadas, donde los padres se integren en todas las decisiones de la educación de los estudiantes. Con estas iniciativas apostamos al esfuerzo comunitario, a la resiliencia y al trabajo en equipo. Seguiremos laborando junto a todas nuestras escuelas, en donde contamos con excelentes directores, maestros y personal de apoyo”, finalizó Nazario Fuentes.