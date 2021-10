Loíza se adelanta al ‘Shake Out’

Niños de la Escuela Jobos de Medianía Alta en Loíza participan del evento ‘Shake Out’.(Foto/Suministrada)

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que los trabajos relacionados con el evento preventivo de sismos denominado ‘Shake Out’, comenzaron ayer en la Escuela Elemental Jobos, en vista de que en la misma hay grupos separados a causa del ‘interlocking’ por la pandemia del Covid-19. “Nuestro equipo de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) ha estado coordinando estos esfuerzos y para poder atender a todos los estudiantes, comenzamos ayer miércoles y terminamos hoy jueves”.

El proceso inició a las 9:00 am con una charla interactiva sobre los protocolos relacionados a los sismos, y a las 10:21 am fue el simulacro de desalojo, desde la Escuela Jobos, ubicada en la PR#188, caminando hasta un solar contiguo a la entrada del Reparto El Cabo. Por su parte, Maritere Sanjurjo, supervisora de la unidad de Búsqueda y Rescate, señaló que “este ejercicio es un simulacro coordinado entre nuestra Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y administración de desastres, la unidad facilitadora de Búsqueda y Rescate y la Policía Municipal. La meta es que los niños conozcan cómo reaccionar ante un evento sísmico, de manera organizada y coherente, así podemos salvar vidas. Hoy jueves vuelve a sonar la primera sirena a las 10:21 am, y 15 segundos más tarde, inicia el desalojo”.

El ejercicio anual de terremotos ‘Shake Out’ de Puerto Rico tiene como objetivo practicar la manera más eficaz y segura de protegerse durante un terremoto, bajo la consigna “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse”. Como parte de ese ejercicio, las entidades que participan del mismo aplican los métodos y herramientas de comunicación aprobados por la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR). En el caso particular de Loíza, este tipo de simulacros son muy importantes al ser un pueblo costero, que podría recibir el impacto de tsunamis luego de un terremoto.

“Por más de 50 años, Loíza ha estado clamando por la construcción de un conector que sirva como una ruta de desalojo para proteger a los miles de residentes de Loíza”, manifestó Nazario Fuentes. Al presente, el Municipio de Loíza no cuenta con una ruta de evacuación en caso de surgir cualquier tipo de emergencia o desastre natural. En la actualidad se discute en la Legislatura una medida que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a realizar llos estudios necesarios para establecer una vía conector como ruta de desalojo que se extendería desde la entrada principal de la Urbanización Villas de Loíza (Calle 1), hasta la carretera estatal PR-187, a la altura de la colindancia entre los barrios Medianía Alta y Medianía Baja.

“El 14 de septiembre pasado tuvimos una vista pública de la Comisión de Infraestructura del Senado en la Biblioteca Municipal, para tratar el tema y se evalúan distintas rutas. Nuestra firme posición es que no hay nada más importante que la protección de las vidas humanas en caso de una emergencia. Esta es una lucha que vamos a continuar, y en cada evento ‘Shake Out’ se dramatiza la importancia de este proyecto”, finalizó la alcaldesa.