Loíza se prepara para recibir a miles de personas en sus Fiestas Tradicionales

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes anunció en la mañana de hoy el itinerario de las Fiestas Tradicionales 2018 en honor a Santiago Apóstol. “Nuevamente renovamos nuestras centenarias tradiciones que con tanto cariño cuidamos los loiceños e invitamos a todos a celebrar con nosotros. Tendremos una impresionante cantidad de grupos artísticos, así como ofertas gastronómicas y artesanales”, detalló la Alcaldesa.

Programa artístico incluye a Gilbertito Santarosa y El Gran Combo, entre otros.”

Cuenta la tradición que hace cientos de años apareció una imagen de Santiago Apóstol al costado de un árbol de corcho en el sector Las Carreras. Era una imagen pequeña, que durante tres días pudo verse en la base de aquel árbol. Loíza ya tenía patrono, San Patricio, pero la presencia de Santiago provocó en el pueblo la necesidad de recordarlo. Así surgió el junte para la fiesta ya estaba lista: la fe cristiana con las tradiciones africanas. Los tres días de aparición, hacen que Loíza tenga su Santiago de los hombres, de las mujeres, y de los niños.

La alegría se junta con la fiesta, los vejigantes y los distintos personajes tradicionales como el caballero, la loca y el viejo, entre otros. Por otro lado, los mantenedores son los llamados a prepar cada año para las fiestas. Dichas obligaciones de los mantenedores son de carácter honorario, vitalicio y hereditario.

“Yo siempre he apreciado un texto particular de Don Ricardo Alegría sobre nuestro pueblo, donde especifica que ‘la raza negra ofreció a Puerto Rico una vigorosa fuerza cultural que es continuamente renovada. Su huella en la sociedad puertorriqueña es profunda y evidente, no sólo en su formación étnica, sino en su integración cultural’. Cada año descubrimos algo nuevo en nuestras manifestaciones culturales y nuestro interés es que cada cual venga y redescubra su riqueza cultural aquí en Loíza”, finalizó la Alcaldesa.

Viernes, 20 de julio de 2018

12:01 am – (madrugada) Son de diana y salva de cohetes

5:00 pm – Santi Fest, Parroquia Santiago Apóstol en Las Carreras

Sábado, 21 de julio de 2018

7:00 pm – Reinado de Santa Ana, Plaza Carlos ‘Tatá’ Cirino en Medianía

8:00 pm – Kayra Swing, Plaza Carlos ‘Tatá’ Cirino en Medianía

Domingo, 22 de julio de 2018

11:00 am – Festival de la Diáspora, plaza pública Don Ricardo Sanjurjo

1:00 pm – Bota de Gallos ‘Copa Gallito de Oro’ en Parcelas Vieques

1:00 pm – Copa Alcaldesa Dominó en Bar Pay y Carón

2:00 pm – Festival de Santa Ana, Plaza Carlos ‘Tatá’ Cirino en Medianía

3:00 pm – Los Parranderos de Loíza

Martes, 24 de julio de 2018

6:00 pm – Procesión Santiago de los Hombres hacia Iglesia San Patricio

Miércoles, 25 de julio de 2018 (Día de los Loiceños Ausentes)

10:00 am – Caravana Loiceños Ausentes, Puente Boca de Cangrejos en Piñones

4:00 pm –Dulce de Coco, Belelé y Majestad Negra en plaza pública Don Ricardo Sanjurjo

Jueves, 26 de julio de 2018

2:00 pm – Procesión Santiago de los Hombres hacia el árbol de corcho en Las Carreras

Viernes, 27 de julio de 2018

1:00 pm – Juegos pasivos en la Calle 8 en Maturí y luego a Las Carreras con Carretón Alegre

2:00 pm – Procesión Santiago de las Mujeres hacia el árbol de corcho en Las Carreras

8:00 pm – Espectáculos en la plaza pública Don Ricardo Sanjurjo (Tambores Calientes, Zodiak, Junte Loiceño, Tribu de Abrante y Sonora Ponceña

Sábado, 28 de julio de 2018

12:00 mediodía – Día Internacional de la Bomba, Batey Hermanos Ayala en Medianía

3:00 pm – Procesión Santiago de los Niños hacia árbol de corcho en Las Carreras

8:00 pm – Reinado Carnaval, Oscar ‘El más loco’ Serrano y Gilberto Santarosa

Domingo, 29 de julio de 2018

2:00 pm – Día del Niño con machinas gratis hasta las 6:00 pm

2:00 pm – Espectáculos de N’Zambi, Aché de Bomba, Imbuyé, William Cepeda, Caiko, La Dominante, Son de Loíza, Hermanos Ayala, Los del Soberao y El Gran Combo