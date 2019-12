LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, en compañía de personal del Departamento de la Vivienda, realizaron hoy un proceso de orientación para la eventual otorgación de títulos de propiedad de parcelas a residentes del Barrio Torrecilla Baja. “Nos reunimos en el Centro La Torre con ciudadanos del Terraplén, Comunidad Los Frailes, Monte Grande y Piñones, para orientar detalladamente a los residentes. Estamos bien entusiasmados de poder iniciar el proceso, que requiere una documentación bien específica. Vamos a estar juntos hasta que logremos los títulos”, detalló Nazario Fuentes.

La sesión de orientación contó con la presencia de Niurka Rivera, quien funge como Secretaria Auxiliar de Gerencia, así como Wanda Del Valle, Directora Regional de la Región de Carolina de Departamento de la Vivienda y Erick Colón, Director del Programa de Títulos. “Para nosotros es una gran oportunidad poder sirviendo a las comunidades que llevan muchos años, incluso décadas, sin poder tener un título de propiedad donde ubican sus casas”, añadió Yeidi Escobar del Valle, directora de planificación del Municipio de Loíza.

El tema de los títulos de propiedad cobra particular importancia en estos tiempos, porque luego del paso de los huracanes Irma y María, a muchas familias loiceñas de les negó ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), por no tener las titularidades al día. El pasado año, FEMA se comprometió con la organización Ayuda Legal para reconsiderar las solicitudes de asistencia de aquellas personas que, siendo dueñas de su propiedad, no tenían título formal, pero los procesos no se completaron, al menos ese fue el parecer de la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización.

“Aquí en Loíza tuvimos la colaboración de los licenciados Eimynela Pérez, Jaime L. Márquez y muchos más, del Colegio de Abogados, quienes atendieron voluntariamente muchos casos de personas sufrieron daños en sus hogares. En ellos tenemos otro gran ejemplo de los logros que celebramos cuando trabajamos juntos”, añadió Nazario Fuentes.