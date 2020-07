Lornna Soto asegura que el Municipio de Canóvanas está ofreciendo todos los servicios con cierta normalidad

CANÓVANAS – La Alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, informó hoy que los trabajos en su Municipio continúan con cierta normalidad a pesar de su indisposición de salud y ausencia física en las facilidades municipales.

Soto Villanueva explicó lo siguiente: “Agradezco todos los mensajes de pronta recuperación y afortunadamente al presente no poseo síntomas que me causen algún tipo de malestar de alta severidad o que me impidan trabajar desde la casa. Ya la Casa Alcaldía fue limpiada y desinfectada bajo las medidas recomendada por la FDA y OSHA para proteger la salud ocupacional y a nuestros visitantes, entre otras medidas.”

“Afortunadamente, al día de hoy el 30% de nuestros comprometidos empleados se encuentra trabajando de forma presencial y el resto de estos, se encuentra de manera remota al igual que esta servidora. Siendo esto así, nuestras oficinas principales, como lo son la Oficina de Manejo de Emergencias, Policía Municipal, CDT y Recaudaciones Municipales, entre otras, se encuentran a completa disposición de los Canovanenses y cualquier otro ciudadano que requiera servicios de las mismas. Además, les informo que, a partir del miércoles, 22 de julio 2020 la Pista Atlética Jaime Rivera Hance, abrirá de Lunes a Viernes en dos periodos los cuales serán, 6:00am a 10:00am y de 3:00pm a 8:00pm. La oficina de Recaudaciones Municipales operará en horario de 8:00am a 4:30pm de igual forma Lunes a Viernes. De requerir realizar cualquier gestión relacionada a esta oficina y fuera de horarios laborables puede visitarnos de forma virtual en nuestra página cibernética:

https://canovanas.recaudador virtual.com, donde podrá registrarse, radicar su patente, completar pagos, registrar negocios nuevos y solicitar servicios del ayuntamiento las 24 horas al día.”

“El Programa Head Start Municipal, se encontrará entregando almuerzos desde hoy, a partir de las 11:00 am hasta la 1:00pm, mientras el Centro los Indiecitos y la Red de Cuido de Niños (ACUDEN) entregará almuerzos y meriendas de 10:30am a 12:30pm. De la misma manera, el Municipio de Canóvanas entregará almuerzos a los participantes de los Centros de Edad Avanzada del casco urbano del pueblo y el barrio Cubuy.”

Por otro lado, la Alcaldesa mencionó, que “la entrega de almuerzos en colaboración con el Departamento de Educación y que es distribuida a través de las escuelas de Canóvanas, y centros de actividades e iglesias, fueron pospuestas hasta nuevo aviso.”

En temas de infraestructura y en donde el Municipio de Canóvanas a realizado una inversión aproximada de 2 millones de dólares, continúa todo trabajo de pavimentación, incluyendo trabajos para los residentes de la Urb. Quintas de Canóvanas, que comenzarán este próximo Lunes 27 de julio 2020. Acordamos que para evitar contratiempos y atrasos con estos trabajos, es importante que los residentes remuevan todo vehículo estacionado frente a su residencia.”