Lornna Soto ayudará a los adultos mayores a completar la plantilla de crédito senior

CANÓVANAS – La alcaldesa. Lornna Soto Villanueva anunció que personal de la Oficina de Empleos del Municipio de Canóvanas junto al director de la entidad comunitaria Producir, Inc. estarán ofreciendo ayuda para completar la planilla de crédito senior, a toda persona mayor de 65 años, Retirados y Pensionados.

“En Canóvanas no querremos que ninguno de nuestros adultos mayores se quede sin llenas la Planilla de Crédito para Personas de 65 Años o Más y Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos ( Credit for Persons Age 65 or Older and Compensatory Credit for Low Income Pensioners Return). Las personas tienen hasta 14 de octubre de 2020 para radicarla”.

La Planilla de Crédito para Personas de 65 Años o Más y Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos (Formulario 481.1) para el año contributivo 2019 debe radicarse por medios electrónicos a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”) a partir del 2 de julio hasta el 14 de octubre de 2020.”

Dicho servicio se ofrecerá el martes, 13 de octubre de 2020, en horario de 9:00am a 1:00 pm en las instalaciones de Producir, Inc. que está ubicado en la Carr. 186 Km 7.6 Bo. Cubuy, Canóvanas, Puerto Rico.

Solicitamos que las personas lleven los siguientes documentos:

ID con foto

Carta de ingreso del Seguro Social, deberá incluir año 2019

De no recibir Seguro Social deberá traer carta de ingreso (Programa de Asistencia Nutricional).

La Planilla de Crédito para Personas de 65 Años o Más y Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos (Formulario 481.1) para el año contributivo 2019 debe radicarse por medios electrónicos a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”).

La Oficina de Empleos del Municipio de Canóvanas estará ofreciendo orientación y destacando personal para esta dicha asistencia. Puede solicitar información a través del correo electrónico siguiente: oficinadeempleo1@gmail.com.