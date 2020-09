Lornna Soto pide la intervención de la Gobernadora para desembolso del dinero prometido para el CDT de Canóvanas

CANÓVANAS – La alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna J. Soto Villanueva, solicitó hoy la intervención de la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, para que se logre el desembolso prometido hace más de un mes para su Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

Hace más de un mes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó públicamente la Resolución Conjunta del Senado 583 (https://www.fortaleza.pr.gov/tags/resoluci-n-conjunta-del-senado-583) para ayudar a los municipios que ostentan una carga económica con la operación de las salas de emergencia de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para que se mantengan ofreciendo los cuidados médicos de manera ininterrumpida en beneficio de la población.

“Pese a nuestras múltiples gestiones con el Secretario de Hacienda, Francisco Pares y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al día de hoy no se sabe dónde está el dinero. Problema que no tuvieron los hospitales grandes¨, denunció Soto Villanueva. ¨levanto mi voz con el objetivo que nos explique la razonabilidad para este atraso y con el deseo que nos detalle si ha establecido o no las guías – si algunas- para desembolso. Al Municipio de Canóvanas no le han entregado el desembolso de cerca de 430 mil dólares que mi pueblo necesita.”

Agregó que esta misma situación la están enfrentando sobre 28 municipios que tienen CDT´s, con la responsabilidad económica de la operación y administración de los mismos, según dispuesto en la enmienda a la RC 24-2020.

“Es importante resaltar que a los hospitales privados se le han dado en dos ocasiones reembolsos 108 millones y a los 28 CDT´s municipales no han recibido ni un centavo de los $7 millones asignados por la Orden Ejecutiva de la Gobernadora”, destacó.

“La pandemia de COVID-19, más las tormentas tropicales y otras circunstancias han estrangulado el censo o las vistas al CDT, el cual está en menos de 30 por ciento de su capacidad de operación ̈, destacó. ̈Por ende, los recaudos o la facturación a las aseguradoras se han reducido significativamente. Pese a esto, hemos mantenido todos los servicios las 24 horas de todos los días”.

Soto Villanueva señaló que “el Municipio de Canóvanas siempre ha apoyado al estado en sus estrategias para combatir el COVID-19. Tanto así que establecimos un Centro de Rastreo y Contacto de COVID-19 con una epidemióloga municipal, el cual ha sido muy efectivo en controlar los contagios de este virus letal”.