Lornna Soto y Jennifer González reclaman atención urgente por comunidades invadidas en Canóvanas

CANÓVANAS – Una vez más escuchamos a la Alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, alzar su voz a favor de los residentes de las comunidades invadidas Valle Hill, Villa Hugo I y II quienes viven con condiciones tétricas, pero ahora ese reclamo aumenta su volumen al unirse la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón.

Buscan darle mayor seguridad a sobre 5 mil personas que viven en las Comunidades invadidas luego del paso del huracán Hugo”.

Así lo dio a conocer hoy la Alcaldesa Soto Villanueva durante una tertulia con líderes comunitarios donde divulgó una reunión que sostuviera esta semana la Comisionada Residente con el Cuerpo de Ingeniero de los Estados Unidos, donde el tema principal fue conocer el progreso de la solicitud a este organismo federal para realizar un estudio hidrológico para la construcción de un dique en dichas comunidades que fueron invadas hace más de 25 años luego del paso del huracán Hugo.

La Alcaldesa de Canóvanas aseguró hoy a los medios que “Ahora los residentes de Canóvanas cuentan con una voz fuerte y comprometida en el Congreso con nuestra Comisionada Residente. Está haciendo gestiones a favor de las comunidades Valle Hill, Villa Hugo I y II. Donde viven sobre 5 mil personas en condiciones tétricas por una restricción federal que limita al Estado y al Municipio ofrecer servicios. Acción que nos prometió en campaña y hoy vemos que sus ejecutorias validan una vez más su compromiso en resolver las macabras condiciones que viven los residentes en dichas comunidades. He sido notificada por Jenniffer González de los resultados de la reunión que sostuviera con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Donde uno de los temas principales fue nuestra solicitud a este organismo federal para realizar un estudio hidrológico para la construcción de un dique en dichas comunidades. También otras iniciativas para los canovanenses para prevenir daños por desastres naturales y así proteger la vida y propiedad de la ciudadanía.”.

En la comunicación González detalla que se reunió con Tim Murphy, subdirector de los Ingenieros para la división de Administración de Proyectos y Programas del Distrito de Jacksonville; Milán Mora, jefe de la Sección de Recursos de Agua de la División de Administración de Proyectos y Programas del Distrito de Jacksonville; y Pablo Vázquez, jefe de la Oficina del Área de las Antillas.

“…presentó la lamentable situación en la que viven estos ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Este reclamo que estamos haciendo es uno de justicia social a estas familias. En Canóvanas no hemos parado de atender esta delicada situación. Una de las iniciativas para lograr liberar los sectores de la restricción federal que limita al Municipio y al Estado a ofrecerle servicios. Para que tengan un idea, las residencias en dichas comunidades -al día de hoy- no cuentan con el servicio de electricidad y de agua que ofrecen las entidades gubernamentales”, señaló la Primera Ejecutiva Municipal.

Lornna Soto recordó que la ahora Comisionada Residente se había reunido con ella y residentes donde desarrollaron un recorrido por las mencionadas comunidades que fueron invadidas -luego del paso del huracán Hugo- por ciudadanos que se quedaron sin hogar. “…en varias ocasiones me he reunido con Jennifer González antes y ahora que ocupa el puesto de Comisionada Residente. También desarrollamos un recorrido por las comunidades donde pudo palpar el sufrimiento de estos residentes. Al mismo tiempo, se reunió con las directivas de las comunidades y se comprometió en que trabajaría sus inquietudes, por lo que le solicitamos al Cuerpo de Ingenieros realizar un estudio hidrológico para la construcción de un dique en el lugar.”

“En Villa Hugo 1 y 2 y Valle Hill los residentes viven en condiciones infrahumanas similares y peores de las que hoy viven nuestros hermanos el Caño Martín Peña y el Grupo de Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña. La Ley 489 (2004) estableció una Corporación del Proyecto ENLACE y el gobierno pasado le dio justificadamente $5,000,000 para representar a sus 3 mil residentes. Sin embargo, a nuestras comunidades donde también viven 5 mil seres humanos en condiciones infrahumanas las ignoró pese a nuestras múltiples peticiones”, dijo enfáticamente Soto Villanueva, quien no descarta crear una corporación pública municipal para manejar la misma y que este sostenida mediante una Ley.

Uno de los logros de las gestiones de la Alcaldesa de Canóvanas fue para el mes de octubre de 2016 cuando el Cuerpo de Ingeniero da el visto bueno a la propuesta de repavimentación municipal en dichas comunidades a un costo de 50 mil dólares y se logró. Igualmente, conseguimos que el Secretario de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gil, aceptara la invitación del ayuntamiento para una reunión donde atenderían la petición de segregación de terrenos y títulos de propiedad para los residentes de Villa Hugo 1 y 2 y desarrollar un recorrido. Entre otras reuniones a nivel federal.

Soto Villanueva añadió que… “Desde que fui electa a la posición de Alcaldesa de Canóvanas establecí un plan de acción para atender la crítica situación que viven miles de residentes en las comunidades Villa Hugo 1 y 2 y Valle Hill que al día de hoy tiene sobre 5 mil residentes. Comenzamos estableciendo juntas comunitarias y reuniones participativas. Luego desarrollamos un censo y logré reunirme con el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Tierra, Salvador Ramírez, donde este se comprometió en atender nuestro reclamo para que dichos terrenos propiedad del Estado pase a manos del Departamento de la Vivienda con el objetivo de comenzar los trabajos de segregación necesarias para lograr las titularidades de las propiedades. También conseguí comunicación con la EPA, FEMA, con el entonces Director Ejecutivo del Task Force de la Casa Blanca sobre asuntos de Puerto Rico, con Juan Eugenio Hernández Mayoral, director de la Administración de Asuntos Federales. Con quienes no le dieron prioridad a este asunto. De hecho, cuando el Alcalde de Nueva York visitó la Isla le hice entrega de un informe para que nos ayudara con sus contactos y su gestión política.”

Dentro de los logros alcanzados se evidenció que luego de varias gestiones del ayuntamiento con la EPA y el USACE (The United States Army Corps of Engineers) la Alcaldesa recibió para el mes de febrero de 2015 copia de una carta, donde la EPA se pronuncia sobre el asunto de las Villas y las restricciones que allí fueron impuestas en el 2000 por el USACE. “…logramos, además, que Mr. David Pohle, coordinador de humedales de la EPA suministrara un mapa del área que ya no tiene restricciones federales de cero actividad en las comunidades Villa Hugo I y 2.”

“Estamos muy agradecidos por el apoyo de la Comisionada Residente. Ahora sentimos el respaldo del Estado como nunca antes en este asunto tan delicado. No me voy a detener para conseguir mejorar la calidad de vida de estos 5 mil residentes como lo hago con otras comunidades canovanenses. Vamos hacer todas las gestiones necesarias para lograr eliminar las restricciones federales establecidas por más de una década. Para de esta forma poder brindar los mismos servicios que le ofrecemos a todos mis compueblanos y no descansaremos hasta lograrlo”, concluyó Soto.