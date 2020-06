“Los queremos mucho pero no es momento de visitar las islas municipios”, dice alcalde de Vieques

SAN JUAN – El alcalde de Vieques, Víctor Emeric dijo el martes que la isla municipio, donde no se ha reportado ni un solo caso de COVID-19, aún no está lista para recibir turistas a la isla municipio por una cuestión de poca capacidad en las lanchas como consecuencia del distanciamiento.

“Los queremos mucho, pero por favor, no creo que es el momento para venir todavía a las islas municipio, por lo menos a Vieques”, dijo Emeric en entrevista radial (NotiUno).

El alcalde viequense cuestionó las expresiones del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras de que permitirán el ingreso de pasajeros en general en las embarcaciones.

“¿Cómo van a llegar a Vieques, cuando ahora mismo no hay ni lanchas para los viequenses y máximo con las restricciones de capacidad por la cuestión del distanciamiento. Ahora se dañó Cayo Blanco que es la embarcación principal. Ayer fue un caos en la mañana porque Cayo Blanco no pudo salir. Están permitiéndole 200 pasajeros cuando son 600”, explicó.

Detalló que otras embarcaciones están ofreciendo viajes con menos capacidad de pasajeros, con lo que varias decenas de viequenses se quedaron varados.

“Le pregunto al secretario de DTOP, ¿cómo van a meter los pasajeros en general cuando los residentes de las islas municipios, por lo menos lo de Vieques, no cabemos en la embarcación y la gente a cada rato se quedan a pie? El distanciamiento es ley. No nos vengan a decir que nos va a meter a todos apiñados en la lancha”, dijo al exhortar a la ciudadanía a no llegar hasta Ceiba para tomar la lancha, pues no hay capacidad.

Asimismo, indicó que tendrá una reunión hoy con la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez.

“Por esta preocupación yo entiendo que hay que dilatar la entrada del turismo hasta que no se arregle esto de las lanchas. Primero, porque nos van a mandar apiñados y la ley no lo permite y en Vieques hay cero casos; lo otro es que lo que puede pasar como pasa aún con las lanchas a capacidad, que el turista lo montan y dejan al de Vieques varado y esa no es la idea porque esto es un servicio especialmente para residentes de las islas municipio. Primero somos nosotros y nuestra salud”, insistió.

De otra parte, Emeric dijo que la playa Sun Bay abre el miércoles, según informó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Agregó que las playas, Red Beach, Caracas, Blue Beach y otras del Refugio de Vida Silvestre permanecen cerrada. Las playas La Esperanza, El Gallito, La Ceiba, el Rompeolas están abiertas. La Bahía Bioluminiscente sigue cerrada.