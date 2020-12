¡Los Vaqueros de Bayamón son los campeones del BSN!

BAYAMÓN – Los Vaqueros de Bayamón se alzaron con el trofeo de campeón del torneo 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras barrer la Serie Final ante los Piratas de Quebradillas y de paso se convirtieron en el máximo ganador en la historia de la liga boricua.

El marcador final del partido, celebrado en la burbuja del Wyndham Grand Rio Mar de Río Grande, fue 84-75.

Con la victoria los Vaqueros se convirtieron, además, en el máximo ganador del BSN con 15 campeonatos.

La defensa nuevamente fue el factor decisivo en el partido. Mientras que el capitán y veterano jugador de los Vaqueros, Javier Mojica-Izquierdo, se echó la ofensiva del partido encima. Mojica-Izquierdo junto a Ángel Rodríguez fueron el liderato y la energía que impulsó a los Vaqueros a conseguir la victoria.

Los Piratas salieron más agresivos en este partido e incluso llegaron a tener el control por momentos durante la primera mitad, pero nuevamente la intensidad y fogosidad de Bayamón fue demasiado para Quebradillas.

La primera mitad culminó 40-35 a favor de Bayamón.

Quebradillas logró, con su altas y bajas, mantenerse en el partido hasta el último periodo cuando con 5:18 en el reloj estaban abajo por solo por cinco puntos. No obstante, de ahí en adelante los Vaqueros apretaron en la ofensiva, logrando sacar hasta 11 puntos de ventaja, y fueron imposibles de alcanzar.

Mojica-Izquierdo estuvo inmenso para su equipo con 30 puntos, incluyendo cinco triples en siete intentos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Ysmael Romero fue factor nuevamente en la ofensiva al conseguir 14 tantos, cuatro rebotes y una asistencia. Kristian Doolittle sumó 14 puntos y cinco rebotes.

Por los Piratas, Mark Lyons logró 22 puntos, seis rebotes y dos asistencias; Lamar Patterson consiguió 21 puntos, un rebote y dos asistencias y Ramón “Moncho” Clemente sumó 10 puntos, seis rebotes y una asistencia.

Ángel Rodríguez fue escogido como Jugador Más Valioso de la Serie Final Chrysler.

“Bien contento y agradecido de mi familia, de mis amistades que me apoyaron siempre. Bien contento con este equipo, con esta franquicia. De verdad que nos unimos en momentos difíciles y se notó que todos lo que queríamos era ganar y se notó en la cancha”, expresó Rodríguez, con el trofeo en manos.

“Voy a celebrar con los muchachos. Ellos se lo merecen. Ellos han batallado varios años por un campeonato y se han quedado corto. El que lo hayamos logrado este año significa mucho para mí y sé que para ellos también”, agregó Rodríguez, mientras le prometía a la fanaticada vaquera que este es solo el primero de muchos campeonatos.

“Nos dimos la oportunidad como grupo, como hermanos, como familia y hoy alzamos el trofeo”

Para los Vaqueros de Bayamón el camino fue pedregoso por momentos, pero mantuvieron el norte y la mira puesta en el objetivo final sin desenfocarse ni desesperarse y anoche se convirtieron en los campeones del torneo 2020 y máximos ganadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros dominaron a los Piratas de Quebradillas en el tercer partido de la Serie Final para terminarla por barrida. El campeonato logrado anoche es el número 15 para la franquicia, lo que los convirtió en el líder indiscutible del BSN.

“Ha sido bien grande y bien especial esta oportunidad que nos han dado. Estoy agradecido de Dios de que a pesar de todas las cosas negativas pudimos poner lo positivo primero. Nos dimos la oportunidad como grupo, como hermanos, como familia y hoy alzamos el trofeo y celebramos el 15 (campeonato) de Bayamón”, expresó el piloto Nelson Colón, para quien el campeonato representa su tercero conquistado como técnico.

“Ha sido increíble, la burbuja nos dio la oportunidad de ser familia. El Covid nos dio la oportunidad de preocuparnos por los seres humanos y no por los baloncelistas y hoy gracias a Dios estamos aquí. De verdad que ha sido bien grande el sacrificio de este grupo, la manera en que lo ha hecho. A Yadier Molina a Melvin a la oficina completa… muchas gracias. Estoy bien orgulloso y bien contento por todo lo que hemos podido lograr”, continuó Colón.

Semanas antes de ingresar en la burbuja ocho jugadores de los Vaqueros dieron positivo al Covid-19, lo que en un momento puso en duda su participación en el torneo.

Podría decirse que la tercera fue la vencida, luego de que en el 2018 y en el 2019 los Vaqueros llegaran hasta la final del BSN, pero en ambas ocasiones fueron doblegados por sus adversarios.

“En el 2018 y el 2019 no pudimos. No pusimos excusas. Seguimos trabajando, las cosas se dieron y hoy podemos tener la familia completa, tenemos el grupo completo y trabajamos duro para llegar hasta aquí”, añadió Colón muy emocionado tras dedicarle el campeonato a su hijo.

Los Vaqueros no alzaban el trofeo de campeón desde el 2009.

El nuevo apoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, tampoco pudo ocultar la alegría por el logro conseguido.

“Estoy bien contento por los muchachos. De verdad que los muchachos se lo merecen”, dijo Molina, quien recién en marzo se hizo titular de la totalidad de la franquicia.

Uno que sufrió las dos derrotas de 2018 y 2019 fue el cubano Ysmael Romero. Para este el triunfo este año representaba también sacarse esa espinita, el mal sabor de la derrota.

“Realmente han sido cuatro años aquí luchando por esta oportunidad. Perdimos una final en el 2018 que la veníamos arrastrando. Tuvimos una temporada bien grande, terminamos primero en la temporada y no supimos cerrarla. Este año teníamos la misión de cerrarla sí o sí. El año pasado Ponce nos eliminó en un juego siete y eso todavía nos dolía. Creo que Bayamón se alimentó del dolor de las series anteriores y de tantos años de trabajo. Trabajamos tanto por esto que teníamos que sufrirlo, teníamos que vivirlo, teníamos que disfrutarlo y así se nos dio esta noche”, dijo Romero, figura importante de la ofensiva vaquera.

De hecho, fue escogido como Sexto Hombre en los Valores del Año del BSN.

“Siendo honesto conmigo mismo no me lo esperaba. Nunca había jugado en esta posición, solamente lo acepté. Simplemente lo acepté, tenía que hacerlo de alguna manera para lograr el objetivo (el campeonato) costase lo que me costase. Tenía que aceptar lo que me pidieran. En un momento de la temporada eso me afectó y caí un paso atrás, pero lo logré”, dijo Romero.

