Lucecita Benítez dará voz a su pueblo

SAN JUAN – La Voz Nacional de Puerto Rico, Lucecita Benítez, regresa a la escena musical boricua con uno de los conciertos más representativos y acertados de su carrera, Traigo un Pueblo en Mi Voz II. La histórica presentación, luego de recibir el Latin GRAMMY a la excelencia musical, tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré el sábado, 10 de febrero.

“Mi vida es cantar y no hay nada que me haga mas feliz. Mi voz es para mi pueblo y siempre responderé a ello; y hoy me lo piden mas que nunca”, puntualizó Lucecita.

Traigo un Pueblo en Mi Voz II se remonta al 1988, año en que Lucecita presentó por primera vez este espectáculo sin precedentes que fue realizado en el desaparecido Teatro Sylvia Rexach en Puerta de Tierra, donde esta leyenda de la música puertorriqueña interpretó grandes temas de su repertorio y también declamó poesía de Facundo Cabral y Alberto Cortez.

“Este concierto es muy especial y más que pertinente por el momento histórico en que vivimos. Todo lo que hago lo hago pensando en Puerto Rico y mi compromiso con la patria. Además, que este Latin GRAMMY que recién me dieron en noviembre, y que dediqué a mi país, me ha dado las fuerzas para gritar fuertemente que nosotros somos capaces de lo que sea a pesar del tiempo que nos tome o nos cueste. Cantaré, cantaré y cantaré porque esta voz no es mía, es de mi pueblo y yo estoy aquí para ellos”, puntualizó la Voz Nacional de Puerto Rico.