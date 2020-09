Lo que comenzó como la necesidad de confeccionar una bata de laboratorio para sus clases de universidad, se convirtió en un negocio artesanal de confección de zipper pouches (bolso con cremallera) de diversos colores y tamaños.

“Yo no soy costurera, pero de pequeña mi abuela me enseño lo básico de la costura y mi hermana tenía una máquina de coser, porque ella siempre se hacía ropa para ella misma, y -en medio de la necesidad de comprar una bata de laboratorio- decidí que yo misma la confeccionaría. Con la tela que sobró se me ocurrió hacer un zipper pouch para guardar mis cosas dentro y cuando varios compañeros de universidad la vieron comenzaron a pedirme que las confeccionara y así fue como comencé con Luna Antigua”, explicó la empresaria Coralis Aguayo.

El nombre del negocio Luna Antigua es porque Aguayo ama las diversas fases de la Luna y decidió que tanto el nombre de su negocio como el nombre de los diferentes tamaños y estilos de zipper pouch llevarían nombres de la fase de la luna.

“El tamaño más pequeño es uno de los favoritos porque se ve súper ‘cute’. Se llama menguante y se utiliza para guardar los audífonos, monedas, Bobby pins o cualquier artículo pequeño”, mencionó Coralis.

El negocio comenzó a tomar forma en medio de la pandemia y pasó de tener menos de 200 seguidores a 2,000. Actualmente, tiene pedidos nuevos todas las semanas y una comunidad hermosa de mujeres que más que sus clientes se han convertido en amigas cibernéticas.

Luna Antigua confecciona seis tamaños de zipper pouches, scrunchies para el cabello, llaveros y mascarillas todo con las mismas telas para que la persona tenga la opción de crear su propio set.

“Las piezas las realizo por adelantado y, una vez tengo las piezas listas, comparto las fotos para que mis seguidores vean lo que tengo disponible. Usualmente las personas compran en Luna Antigua porque les encanta que mis telas son únicas con colores pasteles y un estilo bien girly”, manifestó la empresaria.

Además de que asegura que su trato y servicio es una de las cosas que la destaca de las demás compañías. “Siempre me encanta que las personas se sientan bien y cada paquete que envió lo hago con amor, porque creo que ese momento en el que el paquete llega a la casa del cliente le puede dar alegría”, puntualizó.

Para órdenes pueden acceder directamente a su cuenta de Instagram @luna.antigua y escribirle a través de mensaje directo.