Luquillo recibe acreditación en buen manejo de fondos federales (Documento)

LUQUILLO – La Administración Municipal de Luquillo, recibió una carta de “Central Recovery and Recontruction Office of Puerto Rico” donde indica que, hasta el momento, el municipio no refleja deficiencia ni señalamientos en Programas Federales. Esto en la auditoria 2018-2019 de “Public Assistance Grant Program” y “Hazard Mitigation Grand Program”.

“Este es el resultado de saber administrar bien nuestro municipio en los tiempos difíciles que hemos tenido que enfrentar. Los luquillenses tienen en mi un alcalde, que además de trabajar por todos, junto el gran equipo de mi administración, lo hacemos de la forma correcta”, dijo el alcalde de Luquillo, Jesús Márquez Rodríguez.