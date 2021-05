Luquillo rehabilita cancha y entrega donativo a escuela especializada en el sector Casablanca producto del Maratón Malelo

(Foto/Suministrada)

LUQUILLO – El alcalde de la Administración Municipal de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez en una alianza colaborativa con la organización deportiva Caminemos, Inc., hizo entrega hoy de un donativo por la cantidad de $2,455 a la directora de la escuela especializada Christian School and Chapel for the Deaf, Elizabeth Hoke.

El donativo, que fue el resultado de una aportación hecha por los participantes de la 40 edición Virtual de la Carrera “Maratón” Malelo para esta escuela especializada de niños y jóvenes con discapacidad auditiva, se unió al esfuerzo de rehabilitación de la cancha del plantel que ubica en el sector Casablanca, realizado por brigadas del Departamento de Recreación y Deportes Municipal y un grupo de voluntarios.

“Hoy no solo hacemos realidad la entrega del donativo a esta escuela con una población tan valorada por nosotros, sino que estrenamos una cancha remozada y como si fuera poco, entregamos equipo deportivo, juguetes e implementos de prevención contra el COVID 19, en apoyo a la profesora Hoke, la facultad, y los estudiantes y maestros de este plantel” manifestó el alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez.

“Esta escuela, con una matrícula de estudiantes especiales, es un vivo ejemplo de responsabilidad social de un gobierno responsivo en estrecha colaboración con sus organizaciones deportivas y el voluntariado, que siempre dice presente cuando se trata de causas justas”.

La profesora Elizabeth Hoke por su parte agradeció la aportación económica realizada por Caminemos, Inc. y el Municipio de Luquillo y expresó satisfacción por las mejoras en planta física y equipo hechas al plantel. De igual forma se expresó el niño de 9 años Diego Rivera, quien expresó públicamente su intención de convertirse en gobernador de Puerto Rico, “para ayudar a más niños como yo”. Diego retó al alcalde Márquez a jugar baloncesto y así estrenar la remodelación de la cancha y utilizar el equipo recién donado.

La actividad contó con la participación del director de Recreación y Deportes Municipal, Víctor Vega Vizcarrondo y una representación del personal adscrito a las brigadas que participaron de la rehabilitación de la cancha.