Lymarie Escobar continúa en carrera y completa endosos

LOÍZA – La precandidata a la alcaldía de Loíza por el Partido Nuevo Progresista, Lymarie Escobar, cumplió con el 100 por ciento de los endosos requeridos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La aspirante fue certificada oficialmente como candidata al cargo de alcaldesa de Loíza por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Escobar Quiñones ratificó su compromiso de servirle al pueblo loiceño. Sin embargo, fue clara en establecer que en este momento su prioridad es su compromiso como madre y dijo que permanecerá al lado de su hijo hasta que sea dado de alta del hospital.

“Mi pueblo me conoce sabe que siempre doy lo mejor de mí, para mi prójimo y mi gente de Loíza, pero ahora mi hijo menor me necesita, yo espero que mi pueblo me entienda y respalden mi decisión de estar ahora un 100% al lado de mi hijo”, dijo Escobar Quiñones.

La aspirante a la alcaldía está en Estados Unidos cuidando a su hijo, Carlos Manuel, quien tuvo un accidente el pasado 28 de diciembre, en el estado de Connecticut. Desde entonces se encuentra hospitalizado recibiendo tratamientos por múltiples traumas sufrido en su pierna izquierda.

Sin embargo, Escobar Quiñones continúa pendiente de las situaciones que ocurren en el país y en el pueblo de Loíza. Afirmó que, a pesar de su ausencia física en el pueblo cuenta con un equipo de trabajo que está pendiente de las necesidades de los loiceños y que continúan colaborando con las comunidades.

“Me ha tocado vivir una experiencia familiar muy difícil, es un proceso fuerte, han sido muchos días, ya llevamos más de un mes en el hospital. Yo viaje para estar en el nacimiento de mi primer nieto varón y a cuatro días de su nacimiento y a dos de mi regreso a Puerto Rico ocurre el accidente. Dios es mi fortaleza, él me sostiene y ha sido el médico por excelencia de mi hijo”, manifestó Escobar Quiñones.

La candidata resaltó que, luego que su hijo sea dado de alta, regresará a Puerto Rico y seguirá con su agenda de trabajo.