Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

LOÍZA – “Sorprendida”. Así se encuentra la exprimera dama de Loíza, Lymarie Escobar, luego que el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese municipio, Jonathan Alemán, anunciara que retira su aspiración a la alcaldía. Mediante comunicado de prensa, Alemán informó que no aspirará a ser alcalde de Loíza en el 2020, debido a que Escobar había anunciado su intención de aspirar a esa posición.

No obstante, en entrevista exclusiva con este medio, Escobar aseguró que es “totalmente falso” y que le sorprendió el retiro de Alemán, ya que ella “no ha anunciado que va a correr para la alcaldía de Loíza”.

“A Alemán yo lo considero un amigo, cuenta con mi confianza y así se lo expresamos. Me sorprende que no haya tenido la deferencia o que no haya tomado la iniciativa de venir y hablar conmigo para aclarar este punto. Es totalmente falso; yo nunca he anunciado candidatura como alcaldesa del pueblo que tanto amo. Sí tengo que confesar que existe un movimiento de pueblo donde solicitan que yo aspire a dicha posición, pero yo me encuentro de vacaciones, y me refiero a que estoy disfrutando de mi familia, mi nieta y de distintas cosas las cuales no podía disfrutar cuando estaba como primera dama. Yo le he expresado ya a muchas personas que no está en mis planes aspirar a la alcaldía de Loíza, como se lo mencioné también a él (Jonathan Alemán) cuando vino por primera vez a mencionar que iba a correr primero como representante y después como alcalde de este pueblo”, aseguró Escobar.

La exprimera dama loiceña es consciente del movimiento de pueblo que se ha levantado dentro del PNP que busca que ella sea la candidata que rete a la actual alcaldesa, Julia Nazario, en el 2020. Inclusive, existe una página en la red social Facebook: ‘Lymarie Escobar Quiñones Alcaldesa’ la cual publica contenido alusivo a una posible candidatura. Sin embargo, Escobar aclaró que esta página no es administrada por ella, sino por un grupo de personas que busca convencerla para que ella sea la candidata oficial por el PNP en Loíza.

“Yo no lo descarto. Después de haber escuchado al pueblo, siendo yo una servidora pública que ama a su pueblo, tomaré una decisión objetiva. En mis metas futuras no estaba contemplado aspirar a la alcaldía y me da mucha pena que Alemán, teniendo las puertas abiertas de mi casa, no haya tomado la iniciativa de venir donde mí y antes de hacer ese comunicado de prensa hablar conmigo y anunciar la información incorrecta”, puntualizó.

Escobar se convirtió en primera dama de Loíza cuando su esposo, Eddie Manso Fuentes, ganó las elecciones en el 2004 por el PNP. Este se mantuvo al mando del municipio hasta el 2016, cuando cayó derrotado en las elecciones ante Julia Nazario, del Partido Popular Democrático (PPD). Esta fue la primera vez que el PNP pierde la alcaldía en Loíza. Desde ese momento, rumores se levantaron en el pueblo destacando que Escobar iba a ser la nueva imagen del PNP y futura candidata a la alcaldía. No obstante, en noviembre de 2018, Jonathan Alemán Arce fue seleccionado -por decisión unánime- como el nuevo presidente del PNP en el pueblo de Loíza. Este recibió el apoyo del exalcalde y de Escobar.

“Él (Alemán) comenzó a trabajar y yo entiendo que lo ha hecho muy bien. El pueblo de Loíza necesitaba un líder del partido y él tuvo ese deseo y esa fuerza para tomar esa decisión y de parte mía y de mi familia tuvo el respaldo. Por eso me sorprende que haya hecho un anuncio cuando yo siempre le hablé claro. Yo no tengo control que la gente hable o desee cierta cosa. Lo respeto mucho y respeto la decisión que tomó de separarse de su candidatura. Esto abre paso a que sucedan otras cosas”, manifestó Escobar.

Al preguntarle a la exprimera dama si había dialogado con su esposo, Manso Fuentes, sobre una futura candidatura para la alcaldía, esta respondió que “somos bien distintos”.

“Eddie Manso es Eddie Manso y Lymarie Esobar es Lymarie Escobar. Su trabajo ya lo hizo… es pasado. Lymarie Escobar evaluará toda esta situación y la analizará. De tomar una decisión, trabajaré duro porque tengo la capacidad como mujer y servidora pública de tomar decisiones basadas en mis metas, objetivos y necesidades de mi pueblo”, apuntó.