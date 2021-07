Made with Love by Sonia Martínez

Libretas, notepads, bolígrafos, agendas, pins, llaveros, cover para ‘hand sanitizer’, entre otras cosas son los artículos hechos a mano que confecciona la emprendedora, Sonia Martinez en su tienda online: Made with Love by Sonia Martinez.

Sonia es chef profesional, pero luego de enfrentarse cara a cara con la muerte decidió darle un giro a su carrera emprendiendo un negocio que se basara en su creatividad y felicidad desde la comodidad de su hogar mientras se recuperaba de su condición de salud.

“Estuve en coma cinco días y me reanimaron dos veces en el hospital porque tuve una neumonía que se complicó con mi condición cardiaca y de tiroides. Luego de estar casi tres meses hospitalizada me enviaron para reposo en el hogar y, en medio de ese tiempo, sin generar ingresos y con el deseo de aportar económicamente a mi hogar- ya que tengo cuatro hijos- es que descubro mi pasión por las agendas, libretas, carteras y todo lo que confecciono en mi negocio”, explicó Sonia.

Las carteras en forma de lápiz, papel de argolla, cartucheras con diferentes temáticas son confeccionadas a mano y de la creatividad de la emprendedora, quien asegura que no sabía coser ni dibujar, pero con mucho esfuerzo y la ayuda de su mamá, quien laboró muchos años como costurera, aprendió y ahora tiene su negocio estable.

“Tengo una clientela fija, mayormente de maestras y estudiantes ya que muchas de las cosas que hago son útiles para trabajos de oficina o personas que, como yo, coleccionen bolígrafos y libretas”,añadió.

Recientemente, registró su marca como negocio. “Mi meta es que las personas compren los productos de mi marca tal cual están en la página web, porque ya retomé mi trabajo como chef profesional y el tiempo para confeccionar pedidos personalizados no me da. No sabía que esto me pudiera gustar tanto, pero disfruto mucho realizar las piezas, todo lo hago de mi creatividad y he ido aprendiendo con el tiempo”, dijo Sonia.

Para hacer alguna orden puedes ir directamente a su página web: www.madewithlovebysoniamartinez.com. Para ver los diversos trabajos que ha realizado la emprendedora puedes ir a sus redes sociales: @madewithlovebysoniamartinez tanto en Instagram como en Facebook.