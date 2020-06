Madre de Alma Yariela truena contra nombramiento de nuevo Secretario del Trabajo

SAN JUAN – La Comisión de Nombramientos del Senado llevó a cabo el martes, una vista pública en torno al nombramiento del licenciado Carlos Rivera Santiago como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

A la audiencia pública acudió la niña Alma Yariela Cruz Cruz, la menor de 11 años contra quien el Departamento de Justica radicó cargos criminales por peleas escolares a manos de Rivera Santiago quien era secretario auxiliar de Menores y Familias del Departamento de Justicia. Además, compareció la madre de la menor, Yomaira Cruz junto al abogado Marcos Rivera.

“El caballero tiene falta de sensibilidad. En mi caso personal tuvo en sus manos la libertad de mi hija. Él no pensó en retirar los cargos y promover otras alternativas. El caballero no tuvo empatía y si estamos hablando de una situación de esa índole. ¿Cómo le vamos a delegar ese trabajo que muchas personas necesitan? No creo que tenga ese sentido humano”, dijo la madre de la niña, Yomaira Cruz.

“A mí no me gustaría que otro niño pasara lo que yo viví. Ella con lágrimas en sus ojos me suplicaba que no la llevara a la escuela. Ella atentó contra su vida”, añadió.

“No detuvo el proceso, él tuvo la oportunidad de concientizar a los demás. Hay verdaderos criminales en la calle, pero eso sucedió un año después. Para mí, el caballero no hizo nada. Es una persona insensible, se trata de menores de edad”, expuso.

El presidente del Senador solicitó la comparecencia de Enid Vigo, una de las partes en el caso de Alma Yariela Cruz Cruz y al licenciado Leo Aldrige, quien fue representante legal de la menor.