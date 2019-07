“Mantengan la sintonía”, Rosa Emilia Rodríguez sobre próximos arrestos

SAN JUAN (CyberNews) – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez habló el martes sobre rumores de arrestos y operativos que circulan en las redes sociales como fuentes.

“Eso demuestra una vez más que ustedes no siempre tienen la razón. Y las personas que empiezan un rumor, por ahí para abajo se desarrolla el rumor y lo convierten en realidad. Desgraciadamente hay muchas cosas que no son ciertas. No hay, ni hubo ningún contingente de agentes que hubiéramos traído no era relacionado con ningún caso criminal federal y eso parece que fue un rumor que siguió pasando en las redes sociales y quizás en los demás medios, pero nunca hubo tal contingente de agentes federales”, dijo rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Se refería a supuestos informes que aseguraban que, a Puerto Rico, previo a conocerse la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador, había llegado un contingente de agentes federales. Algunos los ponían llegando por el aeropuerto de isla Grande y otros por la Base Ramey de Aguadilla y la Base Muñiz en Carolina.

Sobre el chat de Telegram del gobernador Rosselló Nevares y sus allegados, la fiscal federal insistió en que no puede atender el asunto debido a que el Departamento de Justicia realiza la investigación.

A raíz del caso Pueblo, versus Luis Sánchez Valle, las autoridades estatales y federales no pueden hacer investigaciones simultáneas sobre un mismo asunto.

Sin embargo, cuestionada sobre si en efecto habrá o no múltiples arrestos de alcaldes, la fiscal federal contestó “mantengan la sintonía”.

Supuestamente hay más de 10 alcaldes investigados por las autoridades federales.