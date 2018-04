Manténgase alerta ante el fraude y las estafas

GUAYNABO – Cuando suceden los desastres naturales, suele haber personas que quieren aprovecharse de los sobrevivientes al hacerse pasar por personal oficial de ayuda en desastres o como familiares que buscan ayudar a los sobrevivientes a llenar sus solicitudes.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) exhorta a los sobrevivientes a mantenerse alerta ante el fraude y las estafas. FEMA también le pide a los sobrevivientes que reporten cualquier actividad sospechosa o posible fraude de estafadores, ladrones de identidad y otros criminales.

Los sobrevivientes también deben saber que este tipo de situación no solo ocurre al principio de la respuesta del desastre cuando las personas pudieran estar más vulnerables. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Es importante saber que FEMA no auspicia ningún negocio, producto o servicio comercial.

Los residentes de Puerto Rico necesitan identificar las tácticas comunes que usan estos criminales, como las llamadas telefónicas de personas que dicen que trabajan para FEMA. El que llama pudiera pedir el número de seguro social del sobreviviente o su información bancaria o información relacionada a sus ingresos. Proveer este tipo de información pudiera ayudar a una persona inescrupulosa a hacer reclamaciones falsas para asistencia o cometer robo de identidad.

FEMA exhorta a los sobrevivientes y a los dueños de negocios a estar pendientes de los siguientes modos de fraude que ocurren después de un desastre:

Inspectores de vivienda que dicen representar a FEMA. Tenga cuidado si alguien le pide su número de solicitud de nueve dígitos. Un inspector de FEMA nunca le pedirá esta información. Ya ellos la tienen en sus archivos. No le dé su información bancaria a nadie. Los inspectores de FEMA nunca le pedirán su información bancaria u otra información personal como su número de seguro social. Pida que la persona muestre su identificación. Los empleados federales siempre llevan consigo la identificación oficial del gobierno para identificarse.

Ofertas falsas de ayuda local o federal. No confíe en alguien que le pide dinero. Los empleados federales y locales que trabajan en el desastre no solicitan ni aceptan dinero. El personal de FEMA y la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) nunca le cobran a los solicitantes por la asistencia por desastre, las inspecciones o para ayudar a llenar las solicitudes. No le crea a nadie que le prometa una subvención por desastre y le pide una cantidad en efectivo como depósito o un pago completo por adelantado.

Contratistas fraudulentos. Use contratistas locales licenciados o verificados que tengan referencias confiables de respaldo. Para encontrar contratistas certificados licenciados, verifique con el Departamento de Asuntos al Consumidor de Puerto Rico. No pague por más de la mitad de los costos de las reparaciones por adelantado. Exija que el contratista explique en detalle el trabajo a realizarse con garantías por escrito.

Si usted sospecha fraude, llame a la línea de ayuda de fraude por desastre de FEMA al 866-720-5721.

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido discriminado, llame libre de costo a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.