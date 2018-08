March of Dimes sobrepasa el medio millón en su vigésima segunda Marcha por los Bebės

SAN JUAN – Una gran celebración de pueblo, mucha alegría, música, entretenimiento y golosinas para grandes y chicos fue lo que encontró el público que se dio cita ayer en el Coliseo Roberto Clemente para participar de la Marcha por los bebės de Marcha of Dimes en su edición # 22. “Fue increíble el entusiasmo. A pesar de la difícil situación por la que atraviesa Puerto Rico, nuestro pueblo demostró una vez más su compromiso y solidaridad con nuestra causa por los bebės de Puerto Rico. Logramos sobrepasar el medio millón y el campeón indiscutible lo fue Kmart, que logró recaudar $285,761.00 en la campaña de March of Dimes a través de sus tiendas” dijo Alma Seda, Directora Ejecutiva de March of Dimes, Puerto Rico.

La marcha contó con la participación de Marileyda Hernández, El Trotamundos, DJ King Arthur y la animación de Michelle Brava, Anibal Ribot y la reportera Aixa Vázquez. También contó con la presencia de Mimi Pabon, madrina del evento y su hijo Ricardo, quienes marcharon todo el trayecto de la marcha, así como la familia embajadora de March of Dimes 2018, compuesta por el baloncelista Javier Gonzáles, su esposa Luariz Alejandro y sus hijas Gia Valentina y Ava Soleil, ambas nacidas prematuramente. Seda agradeció a los auspiciadores, Equipos de caminantes, voluntarios y personalidades de los medios por el éxito del evento, así como a los súper héroes y personales infantiles y payasos, que tambien se dieron cita en el evento.

La entidad ha celebrado este magno evento por más de dos décadas en Puerto Rico para crear conciencia sobre el problema de la prematurez y la importancia de que todo bebé nazca a término y sano. Su meta para el año 2020 en bajar la prematurez a 8%. En Puerto Rico la incidencia actual de 11.5%. Cuando comenzaron la campaña hace poco más de 10 años, la incidencia era de 19.9%. “Desde que la entidad llegó a Puerto Rico en 1996, ha hecho grandes contribuciones a la salud materno infantil. Primero, con la campaña del ácido fólico para reducir los defectos del tubo neural, luego la promoción del cuidado prenatal y más tarde la educación sobre la prevención del parto prematuro, Nuestro objetivo es que todo bebe nazca a término y sano y no descansaremos hasta lograrlo” concluyo diciendo Seda.

La Marcha por los Bebés es el principal evento a través del cual la fundación recauda fondos necesarios para continuar la misión de salvar bebés. Para más información sobre March of Dimes, puede visitar marchofdimes.org o nacersano.org.

Sobre la prematurez en Puerto Rico

1 de cada 9 bebés nace prematuramente en Puerto Rico. Aunque se ha mejorado en la reducción de nacimientos prematuros en la Isla, bajando la tasa de prematurez de 19.9% a 11.5% en 10 años, aún queda mucho por hacer. La meta para 2020 es reducir la prematurez a 8%”.

La prematurez y los defectos de nacimiento son la primera causa de muerte infantil. La prematurez puede causar serios problemas de salud y de carácter permanente. Puede afectar la audición, la visión, retardación mental, perlesía cerebral y causar problemas respiratorios agudos y de aprendizaje, entre muchos otros. Los costos relacionados al nacimiento y cuidado de un bebé prematuro en su primer año, pueden ser hasta 12 veces más altos que un nacimiento a término. March of Dimes se dedica a investigar las causas y las formas de prevención del nacimiento prematuro y defectos congénitos.

March of Dimes ofrece educación gratuita a mujeres embarazadas y a profesionales de la salud para ayudar a prevenir el parto prematuro y los defectos congénitos.

Para más información sobre cómo contribuir a March of Dimes y cómo inscribirse en el evento de la Marcha por los Bebés, pueden llamar al (787) 765-6052. También pueden visitar el portal y seguir a la fundación en la página de Facebook: March of Dimes Puerto Rico.