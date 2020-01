Marian Pabón: Llega con “Soy menopáusica y qué” a Fajardo

Redacción Presencia

FAJARDO – La actriz llegará con un stand up a Fajardo -por primera vez- a relatar sobre lo difícil que es ser mujer, sobre todo en esa etapa de sofocones, calenturas, llantenes, depresión, coraje e intolerancia llamada menopausia. Marian Pabón compartirá sus anécdotas en donde explica cómo lo ha sobrepasado de una manera jocosa en su espectáculo “Soy menopáusica y qué” este sábado, 1 de febrero, en el teatro José M. Lugo Emmanuelli, en Fajardo.

“La gente se lo disfruta mucho. Esta es la función número 48 y a todas partes que vamos siempre las mujeres se identifican muchísimo. Se identifica la que lo tiene y la que no, porque tiene algún familiar que está pasando por esta situación (menopausia). Y los hombres se identifican porque están con sus esposas y viven esto a diario”, explicó la actriz.

Pabón menciona que, además de hacer reír, su stand up se ha convertido en una terapia grupal para todas esas mujeres que creen estar solas o que no aceptan que tienen menopausia.

“Muchas mujeres al ver el espectáculo y verme hablar sobre mi proceso con la menopausia, pues se liberan de esa carga y se dan cuenta que no son las únicas que pasan por esto. Sin querer hacerlo estoy ayudando a muchas mujeres, además de hacerles reír, ya que este tema las deprime o las hace llorar. La gente siempre se identifica, lo entienden y lo toman por otro lado en ese sentido”, detalló Pabón.

Con “Soy menopáusica y qué” la actriz puertorriqueña le ha dado la vuelta a la isla en teatros, convenciones y eventos privados. Asimismo, ha viajado a Estados Unidos donde se ha presentado en varios estados con su stand up.

“Siempre me ha gustado más el teatro que la televisión y el cine. En la televisión lo que pasa es que comercialmente es lo que más vende y ayuda para hacer teatro. El cine me gusta, pero es lento y tedioso; yo soy bien ‘hyper’. He hecho películas donde me divierto mucho, pero el que más me llena es el teatro, porque me gusta sentir el público en vivo ye so no se consigue con televisión y cine.

En cuanto al género de stand up comedy, Pabón reconoce que es más difícil, puesto que estás solo en escena. Sin embargo, su experiencia de 18 años haciendo stand up ha hecho que domine el escenario y sus espectáculos reciban una aceptación positiva del público.

Es el género que más asusta, porque nos sabes cómo la gente va a reaccionar. Pero, una vez lo presentas, ya ves cómo va funcionando y lo vas adaptando. Hay veces que unos chistes funcionan más que otros, pero no es fácil. Definitivamente la menopausia me ha venido bien”, comentó entre risas.

Marian Pabón se presentará este sábado, 1 de febrero, desde las 8:00 p.m. en el teatro José M. Lugo Emanuelli de Fajardo. Boletos a la venta en prticket.com.